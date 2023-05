Kabupaten Sambas Terpilih sebagai Pelaksana ICARE Pengembangan Model Kawasan Pertanian Jeruk Padi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kabupaten Sambas terpilih sebagai wilayah yang mendapat program ICARE pengembangan model kawasan pertanian jeruk padi. Rangkaian program tersebut ditandai kegiatan koordinasi dan sosialisasi ICARE di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Rabu 17 Mei 2023

Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian Kalimantan Barat Anjar Suprapto menyampaikan alasan dipilihnya Kabupaten Sambas tersebut bertumpu pada dasar yang kuat. Diantaranya Inpres No 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi perbatasan.

"Dasar pelaksanaan Inpres no 1 tahun 2021 percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan di PLBN Aruk, SK Bupati Sambas no 163 tahun 2021, Permentan no 18 Tahun 20218, Perpres 18 tahun 2020, Kemenpan no 472 tahun 2018," katanya.

Lebih jauh kata dia, dari beberapa provinsi dan kabupaten yang akan dipilih, Kabupaten Sambas merupakan kabupaten yang sangat beruntung mendapatkan program ICARE.

"Sambas merupakan kabupaten yang beruntung telah terpilih untuk melakukan program ICARE, dari beberapa provinsi dan kabupaten yang akan dipilih diantaranya Kabupaten Sambas, NTT, Irian Jaya Papua," jelasnya.

