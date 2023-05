Soal OSN Bahasa Inggri SMP 2023 Terbaru dan Soal Latihan Olimpiade Sains Nasional B Inggris MTs

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal olimpiade OSN Bahasa Inggri SMP 2023 terbaru sebagai latihan dalam mengasah kemampuan.

Seluruh soal merupakan rekomendasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran.

Setiap soal memiliki kunci jawaban yang cocok digunakan untuk berlatih.

Terdiri dari soal pilihan ganda dengan pilihan a, b, c dan d.

Soal ini juga bisa menjadi evaluasi atas kemampuan dalam mengerjakan soal olimpiad sains nasional Bahasa Inggris.

Soal Pilihan Ganda

1. The expression "Do you get my point?" is the expression of...

A. Asking for attention.

B. Asking question.

C. Giving compliment.

D. Checking for understanding.

Jawaban : D

2. Below is some expression to substitute "Do you get my point?", except...

A. Please listen to me and pay attention.