Ujian Bahasa Inggris Kelas 7 SMP/MTs Terbaru 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal Ujian Akhir Kls VII

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal Bahasa Inggri kelas 7 SMP/MTs dalam ujian sekolah kenaikan kelas terbaru tahun 2023.

Soal terdiri dari pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban untuk melatih kemampuan siswa.

Serta mengembankan kemampuan melalui evaluasi diri yang diterapkan melalui soal dan kunci jawaban.

Makanya perhatikan seluruh soal dengan seksama sebagai bekal untuk menghadapi ujian sekolah.

Setiap soal memiliki kunci jawaban yang bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP/MTs.

Soal Pilihan Ganda

1. There is something in the pencil case. It is made of wood. We use it to write. It is a ....

A. pen

B. book

C. eraser

D. pencil

Jawaban : D

2. Lina is my best friend. She is a beautiful girl. We always study together.

The underlined word has the same meaning with .....

A. ugly C. happy

B. nice D. pretty

Jawaban : D

3. Why does the writer says that Sam is helpful robot ....

A. Because Sam doesn’t play with him and help mother

B. Because Sam plays with him and helps mother

C. Because Sam is a robot

D. Because Sam walks fast though he has only one leg

Jawaban : B

4. Hello everybody. My name is Elsa. I . . . . in Stain at 32 Mawar street. I study at SMP Muhammadiyah Ambon at K.H. Ahmad Dahlan street.