Soal Pilihan dan Essay Bahasa Inggris Kelas 7 Ulangan / Ujian Akhir Sekolah Lengkap Kunci Jawaban

Soal Pilihan Ganda

This text below is for the questions 1 to 4

My Favorite Animal

My favorite animal is rabbit. Rabbit has two long ears. Its eyes are big and black,

but when it is dark its eyes are red. It has two long teeth. Its nose is small and soft pink.

Its tail is soft, round and small like a cotton ball. Its legs are small. It doesn’t walk,

it jumps. It is vegetarian and its favorite food are carrots.

Rabbits are very funny.

1. How many ears does the rabbit have?

A. Two ears C. Four ears

B. Three ears D. Five ears

Jawaban : A

2. Does it has short teeth?

A. Yes, it does C. Yes, it doesn’t

B. No, it does D. No, it doesn’t

Jawaban : D

3. What is the title of the text?

A. Rabbits are very funny C. My Favorite Animal

B. My Animal D. Rabbit

Jawaban : C