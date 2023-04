Termasuk Facebook dan Youtube, Ini 20 Aplikasi Paling Boros Baterai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semakin banyak aplikasi yang terinstal dan digunakan, performa daya perangkat juga akan ikut terpengaruh.

Apalagi, jika pengguna mengakses beberapa aplikasi dalam satu waktu, maka baterai perangkat biasanya akan cepat terkuras.

Meski aplikasi saat ini memang menawarkan sejumlah layanan dan fitur yang dapat meningkatkan produktivitas atau memudahkan pengguna mengerjakan pekerjaan.

Menurut firma riset pCloud, terdapat sejumlah aplikasi populer di smartphone yang lebih banyak mengonsumsi daya dibanding aplikasi lain.

Riset itu dipublikasikan dalam laporan berjudul “Secret Phone Killers - Which apps are the most demanding on your phone?”.

Dalam laporan tersebut, pCloud menyebut ada beberapa aplikasi yang tetap berjalan di latar belakang meskipun sudah ditutup.

Aplikasi yang di-download juga meminta akses terhadap fungsi tertentu, seperti kamera, mikrofon, hingga lokasi.

Permintaan akses seperti itu juga disebut bisa memengaruhi daya baterai.

Menurut pCloud, tiga faktor yang menentukan apakah aplikasi menguras baterai atau tidak adalah ketika aplikasi meminta izin akses lokasi atau kamera, baterai yang dikonsumsi aplikasi, hingga memiliki fitur mode gelap atau tidak.

Dalam penelitiannya, pCloud mengetes sebanyak 16 fungsi fitur yang dapat diakses masing-masing aplikasi, sebagai acuan dasar dalam penelitian.

Fungsi tersebut mencakup dark mode (mode gelap), akses file/foto di media, akses informasi Wi-Fi, kontak, storage (media penyimpanan), informasi panggilan, lokasi, kamera, kalendar, SMS, hingga pengaturan data.

Dari hasil temuannya, berikut adalah 20 aplikasi yang paling banyak menguras baterai smartphone, sebagaimana dirangkum dari situs resmi pCloud pada Kamis 27 April 2023.

- FitBit

- Verizon