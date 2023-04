Cara Menghadapi Kondisi Mental Ketika Down Versi Marshanda : Ayo Jangan Takut Menangis!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Didiagnosa dengan penyakit bipolar tentu membuat Marshanda stres tidak karuan,

siapa yang kuat jika harus menerima diagnosa penyakit mental tersebut.

Apalagi Marshanda selama ini memang dikenal cukup menaruh perhatian tentang isu kesehatan mental.

Ya, hal ini dipicu gegara dirinya sendiri juga mengidap gangguan mental.

Dengan mengidap penyakit bipolar membuat dirinya harus jatuh bangun berjuang.

• Kondisi Marshanda Terkini Ungkap Soal Tumor Borderline di Tubuhnya: Diagnosa Ganas dan Jinak

Meski begitu, mantan istri dari Ben Kasyafani itu tak menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasinya.

Tak cukup sampai di situ, yang membuat banyak orang juga kagum, di tengah kondisinya sebagai survival kesehatan mental, Marshanda tak henti-hentinya membagikan pengetahuan.

Yakni soal tips-tipsuntuk mengatasi masalah kesehatan mental.

Terbaru, melansir dari postingan salah satu akun gosip yang diunggah Minggu (9/4/2023), beredar video ulang saat Marshanda membagikan lagi tips-tips tersebut untuk netizen.

Di mana kali ini, Caca sapaan akrab Marshanda membahas soal cara mengatasi diri yang tengah terpuruk.

Yakni dengan cara menolong orang lain.

"Kaya kita lagi down, kita sering ngerasa kayanya kita yang butuh ditolong.

• Marshanda Sangat Bersyukur, Kini Anaknya Bisa Dirawat Ibu Sambungnya Nesya Ayu Nabila

Tapi, you havo no idea you good to feel ketika kita lagi low, breaking down, hal terampuh yang bisa membuat kita merasa lebih baik adalah by serving other people atau menolong orang lain," beber Mashanda.

Lebih lanjut, Caca juga membahas soal pentingnya meluapkan emosi.