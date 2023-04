Live Hasil Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez Minggu 9 April 2023

Kolase Cristian Gonzalez vs Jesse Rodriguez. Cek live hasil atau Live Score Tinju Dunia ini dalam artikel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update live hasil atau Live Score Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez Minggu 9 April 2023 dalam artikel ini.

Jesse Rodriguez dan Cristian Gonzalez memperebutkan sabuk WBO yang lowong.

Dijadwalkan 12 ronde, Tinju Dunia ini berlangsung di Tech Port, San Antonio Texas.

Menghadapi Cristian Gonzalez, Jesse Rodriguez harus menurunkan berat badannya.

Pasalnya petinju berusia 23 tahun ini berhasil Carlos Cuadras untuk gelar kelas bantam junior WBC yang kosong.

Jesse Rodriguez juga berhasil dua kali membuat pertahanan yakni dari Srisaket Sor Rungvisai dan Israel Gonzalez.

Baca juga: Juara Tinju Dunia Dua Divisi, Berapa Sih Harta Kekayaan Shakur Stevenson?

Apabila berhasil mengalahkan Cristian Gonzalez dan merebut sabuk WBO, Jesse Rodriguez pun dihadapkan laga unifikasi.

Bam julukannya bersiap untuk menghadapi Sunny Edwards yang kini memegang sabuk IBF.

Untuk dapat nonton Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez ini dapat mendaftar ke DAZN hanya dengan £9,99 per bulan.

Namun demikian bagi yang tidak ingin berlangganan, Tribun Pontianak menyediakan link live hasil atau Live Score.

Link live hasil atau Live Score itu dapat mengikuti hasil duel ronde peronde.

Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez sendiri dimulai pada 7 pm ET/4 pm PT/12 am BST/9 am AEST.

Untuk laga utama diperkirakan sekitar pukul 10.30-11.30 WIB.

Link live hasil atau Live Score Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez, KLIK DISINI

Baca juga: Akhirnya, Tarik Ulur Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford Temui Titik Terang