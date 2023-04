TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menjadi juara Tinju Dunia dua divisi, berapa sih Harta Kekayaan Shakur Stevenson?

Shakur Stevenson diketahui pernah menjadi juara WBO kelas Bulu kemudian berhasil menyatukan sabuk WBC dan WBO Bulu Super.

Karir Tinju Dunia profesional Shakur Stevenson sendiri dimulai pada 2017 ketika ia menandatangani kontrak dengan perusahaan Bob Arum dan Top Rank.

Sejak itu ia telah bertarung dalam 15 pertandingan profesional.

The Fearless julukan Shakur Stevenson memiliki Harta Kekayaan bersih antara 3 juta dolar dan 5 juta dolar.

Apabila dikonversikan dengan rupiah maka Harta Kekayaan Shakur Stevenson berkisar Rp. 44-74 Miliar.

Sebagian besar penghasilannya berasal dari biaya pertarungan dan sponsor yang dimana ia menghasilkan sekitar 200.000 Dolar AS.

Shakur Stevenson tidak memiliki penghasilan tetap karena dia mendapatkan jumlah yang berbeda per pertarungan.

Ia memperoleh sekitar 1,7 juta dolar dari pertarungannya dengan Jamel Herring, 1,5 juta dolar melawan Jeremia Nakathila, 500.000 dolar melawan Toka Kahn Clary dan 450.000 dolar melawan Felix Caraballo.

Penakluk Oscar Valdez ini sekarang tinggal di Virginia dan memiliki rumah mewah, dan mendirikan Stevenson and Moses Boxing for Life Foundation, bersama petinju veteran Wali Moses yang merupakan anggota World Boxing Hall of Fame.

Tujuan yayasan ini adalah untuk mempromosikan tinju sebagai alat untuk mendorong disiplin dan etika di kalangan anak muda.

Shakur Stevenson juga melakukan banyak pekerjaan amal sendiri untuk memberikan kembali kepada orang yang membutuhkan.

Shakur Stevenson (kiri) dan Shuichiro Yoshino (Instagram @toprank)

Kini pria bernama lengkap Ash-Shakur Nafi-Shahid Stevenson pun diambang menjadi kampiun Tinju Dunia tiga divisi apabila berhasil jadi penantang wajib Devin Haney.

Syaratnya tentu harus bisa mengalahkan Shuichiro Yoshino dalam pertarungan eliminator sabuk WBC kelas ringan.