Akhirnya, Tarik Ulur Tinju Dunia Errol Spence Jr vs Terence Crawford Temui Titik Terang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tarik ulur rencana Tinju Dunia antara dua kampiun kelas welter, Errol Spence Jr vs Terence Crawford mulai menemui titik terang.

Dilansir dari The Ring, duel penyatuan gelar untuk Juara Tak Terbantahkan itu akan berlangsung di Las Vegas pada 17 Juni 2023.

Pengumuman secara resmi bakal dibuat pada pertarungan Gervonta Davis-Ryan Garcia pada 22 April 2023 nanti.

Negosiasi kedua promotor dari Errol Spence Jr vs Terence Crawford memang berjalan alot.

Bahkan negosiasi itu berjalan hingga setahun dan tak menemui jalan akhir.

Hingga pada akhirnya Terence Crawford meninggalkan negosiasi itu dan melakukan pertarungan sukarela menghadapi David Avanesyan.

Baca juga: Jawara Tinju Dunia WBA Divisi Canelo Beri Tantangan Untuk David Benavidez Si Monster Mexico

Terence Crawford pun menang KO dengan mudah.

Sementara itu Errol Spence Jr dikabarkan akan bentrok dengan Keith Thurman.

Namun duel Errol Spence Jr vs Keith Thurman tak ada kejelasan karena sang petinju Texas itu diklaim baru saja mengalami kecelakaan.

Terence Crawford pun kini juga diharapkan pilihan lawan wajib jika negosiasi menghadapi Errol Spence Jr kembali batal.

Adalah Alexis Rocha yang menjadi lawan wajib dari Terence Crawford nantinya.

Untuk diketahui, Terence Crawford merupakan pemegang sabuk WBO kelas welter.

Sedangkan Errol Spence Jr berhasil mengumpulkan sabuk IBF, WBC dan WBA Super.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia Sebelum Laga Utama Tank vs Ryan Garcia, Ada Si Pemukul Brutal Divisi Canelo

Kolase Errol Spence Jr vs Terence Crawford. Keduanya diagendakan bertarung Juni 2023 (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Terence Crawford vs Errol Spence Jr