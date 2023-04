Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez: Jadwal Lengkap, Jam Tayang dan Nonton Dimana?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara agenda Tinju Dunia akhir pekan ini adalah duel Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez.

Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez memperebutkan sabuk WBO kelas terbang yang lowong.

Pertarungan akan berlangsung di Boeing Center di Tech Port di San Antonio, Texas, Sabtu 8 April 2023.

Duel yang diagendakan selama 12 ronde ini akan disiarkan oleh DAZN.

Untuk dapat nonton Tinju Dunia ini dapat mendaftar ke DAZN hanya dengan £9,99 per bulan.

Jesse Rodriguez yang tak terkalahkan memiliki sebelas kemenangan melalui KO hanya dalam tujuh belas pertarungan.

Bam julukannya mengalahkan Carlos Cuadras pada Februari 2022 untuk memperebutkan gelar kelas terbang super WBC.

Sementara itu Cristian Gonzalez memiliki lima kemenangan KO dalam 16 pertarungan.

Tinju Dunia Jesse Rodriguez vs Cristian Gonzalez sendiri dimulai pada 7 pm ET / 4 pm PT / 12 am BST / 9 am AEST.

Dengan demikian baru dapat disaksikan di Indonesia pada Minggu 9 April 2023 mulai pukul 06.00 WIB.

Laga utama diprediksi mulai pukul 10.00 WIB hari karena tersaji sejumlah laga undercard.

Berikut Jadwal Lengkapnya

* Acara utama:

Jesse Rodriguez vs. Cristian Gonzalez – Untuk gelar kelas terbang WBO yang kosong