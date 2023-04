Tekuni Modeling Stella Putri Pius Susilo Rintis Bisnis Mebel Estetik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Stella Putri Pius Susilo merupakan model berbakat asal Sanggau, Kalimantan Barat.

Ia pernah menjadi Duta Wisata Kalimantan Barat 2015 dan Top 10 Duta Wisata Indonesia 2015.

"Saat ini di dunia profesional, saya bekerja sebagai social media marketing yang menghandle beberapa perusahaan besar di Pontianak dan Pulau Jawa," ujarnya.

Stella juga merintis usaha custom furniture yang sudah berjalan hampir 5 tahun.

Usaha tersebut bergerak dibidang mebel furniture yang menawarkan desain estetik dari kayu dan melayani custom dari costumer.

Disela-sela karir profesional, masih aktif di dunia entertainment seperti fashion, modeling dan acting serta aktif sebagai vokalis band di Pontianak.

Ia kerap mengisi fashion show dan menjadi model brand-brand lokal Pontianak.

Dara kelahiran Sanggau 23 Juni 1993 yang memilih fokus berkarir di bidang entertainmen ini juga kerap menjadi juri pada ajang model hingga kontes kecantikan atau pageant.

Sederet prestasi pernah Ia dapatkan seperti Duta Narkotika Kabupaten Sanggau 2009 dan Runner up 1 Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat 2009 dan Joining English Summer Camp in Accurate American English School at Kediri, Jawa Timur 2010.

Duta Pariwisata Kabupaten Sanggau 2010 ini juga pernah menjadi Finalis Duta Lingkungan Hidup Regional Kalimantan 2012 dan menjadi Delegasi Indonesia di Tim Trans Java-Bali Biodiesel, Expedition 2012 bersama Tim dari Malaysia,Thailand dan Laos serta berbagai prestasi bergengsi lainnya.

Disela pekerjaannya, Stella sudah merencanakan usaha sendiri dan aktif di beberapa komunitas yang ada di Kalbar.

Aktivitas lainnya, menjadi freelance model, vokalis band Pontianak serta berkolaborasi dengan beberapa bidang seni dan film serta beberapa komunitas lainnya.

Aktif di berbagai komunitas dan menjalani sejumlah kesibukan tak membuatnya terbebani.

Lantaran Ia mengaku sangat senang bersosialisasi, bersinergi dan berkolaborasi.