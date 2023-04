Live Streaming Badminton Orleans Masters 2023 Hari Ini 9 Wakil Indonesia Tampil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak link live streaming nonton badminton Orleans Masters 2023 hari ini Rabu 5 April 2023.

Sesuai jadwal pertandingan hari kedua akan tersaji di Palais des Sports, Paris, Prancis mulai pukul 14.00 WIB live Youtube BWF TV.

Link streaming lengkap update hasil dan skor tersedia di akhir artikel ini.

Ada sembilan wakil Indonesia yang akan bertanding memperebutkan tiket babak 16 besar.

Di court 1 ada ganda putra andalan Indonesia yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan diuji wakil Malaysia, Boon Xin Yuan/Wong Tien Ci.

Leo / Deniel yang menempati unggulan kedua akan mencoba membayar kegagalan di Spain Masters dan Swiss Open 2023.

• Badminton Asia Championships 2023: Inilah Daftar Pebulutangkis Negeri Jiran Malaysia yang Turun

Masih di court 1, Putri Kusuma Wardani yang menyandang juara bertahan jug akan memulai perjuangan dengan berhadapan dengan Zhang Wen Yu dari Canada.

Putri KW tentunya diharapkan dapat tampil lepas karena menjadi satu-satunya tumpuan di sektor tunggal putri.

Sementara di court 2, ada Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan yang akan berhadapan penakluk Fajar /Rian di Spain Masters yakni Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen.

Prayer terus menapaki perlahan turnamen BWF musim ini untuk mencapai performa terbaiknya kembali setelah cedera yang sempat dialami Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Untuk itu dukung dan saksikan perjuang waki Indonesia di Orleans Masters 2023 hari ini.

• Live Skor Badminton Orleans Masters 2023 Sekarang Update Hasil Wakil Indonesia

Jadwal Orleans Masters 2023 Rabu 5 April 2023

Court 1

- Pukul 14.50 WIB: MD - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (2) vs Boon Xin Yuan/Wong Tien Ci (Malaysia)

- Pukul 16.40 WIB: XD - Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow vs Po Li-Wei/Chang Ching Hui (Taiwan)

- Pukul 17.20 WIB: WS - Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Julie Dawall Jakobsen (Denmark)

- Pukul 18.50 WIB: XD - Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching (Taiwan)

- Pukul 23.20 WIB: XD - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (4) vsHiu Hsiang Chieh/Lin Xiao Min (Taiwan)

- Pukul 00.00 WIB: WS - Putri Kusuma Wardani vs Zhang Wen Yu (Kanada)