Soal Ujian Sekolah, USP Prakarya Kelas 12 2023 dilengkapi Kunci Jawaban Untuk USBN, Try Out & UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal Prakarya dalam bentuk soal piliha ganda dan essay Kelas 12 SMA dalam menghadapi ujian sekolah.

Seluruh soal merupakan rekomendasi materi dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi soal ujian di tahun 2023 pada semester 2.

Soal ini dapat menjadi gambar dalam ujian sekolah karena juga sudah dilengkapi dengan kunci jawaban untuk memudahkan siswa dalam berlatih dan belajar.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan essay yang semakin memberikan kejelasan kepada siswa tentang apa yang akan dihadapi dalam ujian Sekolah mulai dari Ujian USP, Try Out, US, USBN hingga UAS.

Baca juga: Soal Essay Prakarya SMP Kelas 8 Semester 2 untuk Ulangan SMP

Soal Pilihan Ganda

1. Dalam memudahkan produksi, pengusaha makanan harus memperhatikan dan melakukan hal berikut, kecuali….

A. Membuat suatu contoh masakan yang akan dibuat

B. Menyusun daftar komponen produk, baik jenisnya maupun jumlahnya

C. Menyusun urutan tata proses pembuatan produk setahap demi setahap dan waktu mengerjakan bahan hingga menjadi produk jadi

D. Menyusun jadwal masuk karyawan

E. Memperhatikan bahan baku selalu tersedia

Jawaban: D

2. Pengolahan dan pengawetan bahan pangan hewani ikan dan daging dapat dilakukan dengan 3 metode utama yaitu pengawetan secara....

A. Fisik, biologi, dan kimia

B. Fisik, biologi, dan mekanik

C. Mekanik, sik, dan kimia

D. Fisik, potensial, dan mekanik

E. Mekanik, kimia, dan fisik

Jawaban: A

3. Daging ayam kampung dibuat abon lebih disukai karena seratnya kenyal dari pada ayam broiler yang saat pengolahan sangat....

A. Tidak berlemak dan tidak mudah hancur

B. Tidak mudah hancur

C. Tidak berlemak dan mudah hancur

D. Mudah hancur

E. Banyak kadar kolestorelnya

Jawaban: D

4. Keunggulan utama bahan makan hewani berupa ikan dibandingkan produk lainnya terletak pada kelengkapan komposisi....

A. Vitamin

B. Karbohidrat

C. Asam amino

D. Asam laktat

E. Laktulosa

Jawaban: C

5. Pengasapan panas merupakan proses pengasapan dengan suhu maksimal…oC

A. 100

B. 90

C. 80

D. 70

E. 60

Jawaban: A

6. Seorang wirausaha pengolah makanan bahan hewani harus mempunyai conceptual skill, yaitu terampil dalam….

A. Bekerja sama dengan orang lain dan produktif

B. Melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha

C. Memecahkan masalah yang dihadapi

D. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan konsep

E. Mengalahkan saingan usahanya

Jawaban: D

7. Bahan baku yang paling bagus untuk membuat wayang kulit yaitu kulit....

A. Sapi

B. Kambing

C. Kerbau

D. Domba

E. Unta

Jawaban: C

8. Merendam kulit dengan air mendidih, dan dengan menggunakan air kapur sebelum dibentangkan merupakan teknik yang bertujuan untuk....

A. Kulit mudah untuk disayat dan dipotong

B. Kulit menjadi lebih elastis

C. Melebarkan kulit

D. Melunakkan kulit

E. Mempermudah pengerokan rambut pada kulit

Jawaban: E

9. Kerajinan yang hanya mengutamakan keindahan tanpa memerhatikan guna barang tersebut merupakan definisi fungsi....

A. Pakai

B. Hias

C. Ekonomis

D. Budaya

E. Estetis

Jawaban: B