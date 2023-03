Bentuk Kontribusi Terhadap Isu Iklim dunia, Pemkot Pontianak Paparkan Aksi Iklim di Bangkok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Delegasi Pemerintah Kota Pontianak diwakili oleh Kabag Adminbang Setda Pontianak, Elsa Risfadona dan Kabid Litbang Bappeda, Eko Prihandono memaparkan Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Pontianak dalam pertemuan GCoM Regional Workshop for Southeast Asian Pilot Cities di Bangkok, Thailand. Kamis, 30 Maret 2023.

Rencana aksi tersebut merupakan bentuk kontribusi Pemkot Pontianak dalam isu iklim dunia.

Selain itu, hal tersebut juga selaras dengan visi Wali Kota Edi Kamtono dan Wakil Wali Kota Bahasan, yakni Pontianak sebagai kota yang berwawasan lingkungan

Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak, Eko Prihandono menjelaskan delapan kota percontohan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) Asia Pacific memaparkan rencana aksi iklim yang dibuat dengan pendampingan mitra GCoM di masing-masing negara.

Kota Pontianak sendiri mendapat pendampingan dari Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Institut Pertanian Bogor (CCROM IPB).

Program itu berlangsung sepanjang tahun 2022 di bawah sekretariat Litbang Bappeda Kota Pontianak.

"Dari empat kota percontohan di Indonesia, Kota Pontianak mendapat kehormatan untuk memaparkan rencana aksi yang telah dibuat. Selain sebagai bahan evaluasi, juga kesempatan kita promosi supaya mendapat bantuan dalam mewujudkan rencana aksi tersebut," ujar Eko Prihandono.

Kota Pontianak memang jadi satu di antara empat kota percontohan di Indonesia bersama Tangerang, Medan dan Minahasa Utara. Empat kota lain berasal dari berbagai negara di wilayah Asia Pasifik.

Eko Prihandono menerangkan kebakaran lahan, puting beliung dan genangan di Pontianak merupakan dampak dari perubahan iklim global. Di sisi lain, jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketersediaan lahan dan produksi karbon dan sampah.

Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Pontianak sebelumnya telah melalui proses konsultasi publik 13 Februari 2023 lalu.

Untuk adaptasi perubahan iklim, Pemkot memprioritaskan program pembangunan drainase perkotaan, sistem peringatan dini bencana, mendorong pemanenan (penampungan dan penyimpanan) air hujan, dan penerapan teknologi pengolahan air bersih yang dapat mengolah air payau/asin.

Sedangkan dalam mitigasi, Pemkot mengusung rencana konversi energi ke energi terbarukan. Contoh, mengganti lampu halogen ke LED. Kemudian, mengubah sampah menjadi energi, dan penggunaan kendaraan listrik dan PLTS untuk dinas.

"Sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan, namun masih perlu dukungan banyak pihak. Keikutsertaan kami di forum ini juga untuk membuka pintu kolaborasi dengan pihak luar," katanya.

Penyusunan rencana aksi tersebut dilakukan Kelompok Kerja (pokja) Perubahan Iklim Kota Pontianak yang tidak hanya dari unsur pemerintahan, tetapi juga kalangan universitas, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan media.

Keikutsertaan Pontianak di even iklim internasional juga bukan kali pertama. November 2022 lalu, Wali Kota Edi Kamtono berbagi pengalaman membangun Rencana Aksi Perubahan Iklim pada InfoPoint Conference yang digelar Uni Eropa.

"Hal ini menekankan bahwa Pontianak berkomitmen terhadap aksi perubahan iklim," pungkasnya. (*)

