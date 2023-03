Punya Centang Biru Berbayar, Ini Perbedaan Harga Milik Instagram, Facebook, dan Twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Induk perusahaan Facebook dan Instagram yakni Meta, telah mengumumkan layanan baru bernama “Meta Verified”.

Dimana Meta Verified bisa dibilang mirip dengan layanan Twitter Blue, centang biru berbayar Twitter. Sehingga bisa dibilang seakan ingin menyaingi Twitter Blue.

Dalam Meta Verified, pengguna Instagram dan Facebook juga bisa mendapatkan lencana atau centang biru pada akun miliknya dengan cara membayar biaya langganan per bulan.

Meski sama-sama merupakan layanan akun berbayar, baik Twitter Blue maupun Meta Verified, keduanya memiliki sejumlah perbedaan.

Untuk lebih lengkapnya, silakan simak perbandingan Meta Verified dan Twitter Blue di bawah ini.

Perbandingan Meta Verified dan Twitter Blue

1. Harga langganan centang biru

Harga langganan centang biru Facebook atau Instagram sedikit lebih mahal ketimbang Twitter Blue.

Untuk diketahui, lantaran baru diumumkan, layanan Meta Verified masih digulirkan secara terbatas hanya untuk pengguna di Australia dan Selandia Baru.

Layanan Meta Verified belum diketahui kapan tiba di Indonesia.

Di Australia dan Selandia Baru sendiri, harga langganan Meta Verified dipatok mulai 11,99 dollar AS per bulan (sekitar Rp 181.000) bila daftar via Instagram atau Facebook versi website.

Jika daftar via aplikasi di ponsel iOS atau Android, harga langganannya menjadi sedikit lebih mahal, yaitu 14,99 dollar AS per bulan (sekitar Rp 227.000).

Skema harga langganan yang lebih mahal saat daftar di aplikasi ponsel ini juga terjadi pada Twitter Blue.

Twitter Blue sudah tiba di Indonesia sejak Februari ini.

