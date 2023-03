Gojek Kini Hadir di Singkawang Dukung Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Gojek platform on-demand terkemuka di Asia Tenggara dan pelopor model ekosistem multi-layanan yang menyediakan akses ke berbagai layanan termasuk transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan lainnya terbukti memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat dan juga peningkatan perekonomian di tataran mikro di Indonesia.

Hari ini Gojek resmi menambah wilayah operasionalnya di Kalimantan Barat melalui peluncuran layanan

GoRide, GoFood, dan GoSend di Kota Singkawang.

Kehadiran Gojek di kota tersebut sebagai bentuk upaya mewujudkan komitmen berkelanjutan dalam memberikan solusi bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghadirkan teknologi serta ekosistem yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya.

Strategic Regional Head Gojek Indonesia Timur, Yura Natanegara mengatakan Kota Singkawang

memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi yang luar biasa.

• Gojek Outlook 2023, Penegasan Strategi Gojek Perkuat Bisnis Berkelanjutan & Dorong Capaian Grup GoTo

"Kami percaya kehadiran layanan Gojek dapat ikut memberi kontribusi positif bagi perekonomian setempat. Layanan GoRide dapat mendukung produktivitas masyarakat serta menjadi pelengkap bagi moda transportasi lain, GoFood dan GoSend yang telah teruji sebagai layanan yang banyak diandalkan masyarakat kami harapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah. Kami juga menghadirkan teknologi dengan berbagai inovasi berkelanjutan untuk memastikan manfaat terbaik bagi mitra driver, merchant, dan pelanggan,” ujarnya.

Hari ini Gojek resmi menambah wilayah operasionalnya di Kalimantan Barat melalui peluncuran layanan GoRide, GoFood, dan GoSend di Kota Singkawang. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Di kota Singkawang, Gojek menghadirkan tiga layanan yakni pengantaran penumpang (GoRide),

pengantaran makanan (GoFood), serta pengantaran barang (GoSend). Selain kemudahan dalam

mobilitas, Gojek juga memudahkan pengguna dengan menyediakan layanan GoFood, dimana konsumen

dapat memesan menu favoritnya dari puluhan mitra usaha GoFood yang telah bergabung Singkawang

dimana 80 persen diantaranya merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Wali Kota Singkawang, Drs. H. Sumastro, M.Si. menyampaikan apresiasi kehadiran Gojek di kota

Singkawang, dan berharap Gojek dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Singkawang.

”Hadirnya Gojek bisa membantu di bidang transportasi, bisnis serta pariwisata terutama bagi para

UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan semakin memperluas pasar dan menjangkau banyak

pelanggan. Saya juga berharap warga Kota Singkawang bisa mendapatkan tambahan pendapatan

dengan bermitra dengan Gojek dan bergabung dengan digitalisasi.”

Berdasarkan survei yang dilakukan The institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di

tahun 2022 mengenai Industri & Persepsi Konsumen Jasa Transportasi dan Logistik Online. Gojek

menjadi penyedia jasa layanan on demand yang paling banyak digunakan oleh pengguna transportasi

online (82 persen dari responden) dan pengguna logistik online (64 persen dari responden).

Berdasarkan responden, keunggulan Gojek dalam layanan transportasi adalah kenyamanan dalam

berkendara, keramahan driver, serta kemudahan penggunaan aplikasi, sementara bagi pengguna layanan logistik kemudahan penggunaan aplikasi, pelayanan yang efisien, serta keamanan layanan menjadi poin utama yang memberikan kepuasan dalam menggunakan GoSend, keunggulan Gojek bahkan berada di atas tingkat kepuasan rata-rata industri. (*)