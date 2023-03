Live Hasil Jakarta Lavani vs Bhayangkara Presisi Hari Ini Update Hasil Final Proliga 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil score perrandingan antara Jakarta Lavani Allo Bank kontra Jakarta Bhayangkara Presisi di Final Proliga 2023 Minggu 19 Maret 2023.

Duel sengit akan tersaji di partai penutup rangkaian grand final diGOR Amongrogo Yogyakarta.

Kedua tim yang tampil gemilang sempanjang seri reguler, dan final four akan saling bentrok.

Sesuai jadwal pertandinagn akan dimulai pada pukul 17.00 WIB.

Skor dan hasil pertandingan dapat dipantau pada link live score di akhir artikel ini sejak pertandingan dimulai.

Gelar kedua di ajang Proliga sudah didepan mata Lavani Allo Bank.

Namun pasukan Nicholas Vives harus tetap fokus jika tidak ingin tergelincir pada pertandimnga pamungkas.

Sekalipun mereka sudah tiga kali mengalahkan Bhayangkara Presisi namun sekali kekalah yang diderita memmbuat merke tidak boleh jumawa.

Lavani memang superior dengan materi pemain berkualitas kolaborasi lokal dan asing mereka sama-sama bagus.

Pun demikian dengan Bhayangkara Presisi juga berisi materi pemain berlabel Timnas.

Pertarungan ketat kedua tim hampir di semua lini, jika satu saja pemain andalan dibawah under performa, maka disitu akan menjadi celah bagi pemenang pertandingan ini.

Susunan pemain

Jakarta Lavani Allo Bank

1. Daffa Naufal Mauluddani (middle blocker)

2. Boy Arnes Arabi (Outside hitter)

3. Hendra Kurniawan (Middle blocker)

4. M. Malizi (middle blocker)

5. Irpan (libero)

6. Dio Zulfikri (setter)

7. Reihan Andiko (setter)

8. Fahry Septian Putratama (Outside Hitter)

9. Jordan Susanto (Outside Hitter)

10. Musabikhan Musa (Outside Hitter)

11 Nanda Waliyu (Outside Hitter)

12. Prasojo Prasojo (Outside Hitter)

13. Yohanes Dedi Prasasti (Outside Hitter)

14. Jorge González García (Outside Hitter) / Kuba

15. Leandro Martins da Silva ( Opposite ) / Brazil