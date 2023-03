Jadwal Final Bola Voli Proliga 2023 Hari Sabtu Lengkap Jam Tayang Moji TV Perebutan Juara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal pertandingan final bola voli Proliga 2023 yang akan berlangsung di Yogyakarta.

Rangakaian pertandingan babak grand final akan berlangsung di GOR Amongrogo pada 18-19 Maret 2023.

Pada Sabtu 18 Maret 2023 rangkaian final akan dibuka di sektor putri mulai dari perebutan tempat ketiga dan keempat yakni Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pukul 15.00 WIB.

Kemudian perebtuan juara pertama dan kedua antara Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata pada pukul 17.00 WIB.

Siaran langsung pertandingan live di Moji TV dan streaming vidio.

Seluruh tim dipastikan menurunakan para pemain terbaiknya pada pertandingan grand final ini.

Di posisi opposite kedua tim memiliki amunisi yang masuk dalam deretan pencetak poin terbanyak.



Di kubu Bandugng BJB Tandamata ada Madeline, pemain asal Republik Dominik memuncaki top skor sementara Proliga 2023 dengan torehan 366 poin.

Sementara di kubu Jakarta Pertamnina Fastron ada pemain lokal Megawati Hangestri yang diharapkan onfire pada pertandingan penting dalam perebutan gelar juara ini.

Pemain andalan Timnas voli tersebut sudah mencatatatkan 308 poin bagi timnya.

Tentunya kedua pemain tersebut akan di manjakan oleh setter terbaik kedua tim di kubu BJB ada Tiara Sanger dan di Jakara Pertaminfa Fastron ada Arneta Putri.

Daftar susunan peman

Jakarta Pertamina Fastron

1. Azzahra - Posisi : OH

2. Meidita - Posisi : MB

3. Megawati - Posisi : OP

4. Arneta Putri - Posisi : S

5. Indah - Posisi : L

6. Widya - Posisi : OP

7. Tasya - Posisi : MB

8. Komang - Posisi : S

9. Oleksandar - Posisi : OH

10. Agustin - Posisi : MB

11. Marija - Posisi : OH

12. Cindy - Posisi : OH

13. Dilla Posisi : OP

14. Dita - Posisi : L

15. Yolla - Posisi : MB

16. Ajeng - Posisi : OH

Bandung BJB Tandamata