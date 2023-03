Cara Pesan Tiket Pesawat Lion Air Terbaru Khusus Mudik Lebaran Idul Fitri 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak cara memesan tiket pesawat Maskapai Lion Air khusus untuk mudik Lebaran Idul Fitri 2023.

Sebentar lagi Ramadhan 2023 tiba dan akan hadir pula tradisi mudik untuk berkumpul keluarga.

Nah bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri, berikut cara baru yang lebih mudah memesam tiket pesawat Lion Air.

Pembelian tiket pesawat Lion Air dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Hal itu sebagaimana dijelaskan Lion Air pada laman resminya, www.lionair.co.id.

Cara beli tiket pesawat Lion Air

Pembelian tiket Lion Air dapat melalui:

- Laman Lion Air, http://www.lionair.co.id/.

- Lion Air Contact Center 24 Jam no whatsapp 0811-1938-0-888 (chat only).

- Kantor Pusat Lion Air 24 Jam Jl.Gajah Mada No. 7.

Panduan pemesanan tiket Lion Air

1. Buka laman https://www.lionair.co.id/.

2. Masukkan rincian penerbangan, meliputi:

- Pilih tipe penerbangan untuk "Sekali Jalan" atau "Pulang Pergi".

- Masukan kota "Keberangkatan" dan kota "Tujuan".

- Pilih "Tanggal" keberangkatan.

- Masukan jumlah "Jumlah Penumpang" dan "Tipe Penumpang" lalu tekan "Cari".

3. Setelah itu, rincian penerbangan dan harga tiket akan ditampilkan pada "Informasi Penerbangan".

4. Pilih penerbangan yang Anda inginkan.