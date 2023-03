Soal PJOK Kelas 4 dan Jawaban untuk Semester 1 Tahun Pelajaran Baru 2023 / 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memasuki tahun ajaran baru nanti setelah tahun pelajaran 2023 seluruh peserta didik akan menghadapi kembali ujian sekolah Semester 1 dan 2.

Sebagai pelajaran soal latihan untuk PJOK Kelas 4 Semester 1 sudah bisa dipelajari guna mengasah kemampuan.

Serta memberikan pengalaman dalam mengerjakan soal-soal ujian sekolah seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Penilaian Tengah Semester (PTS) hingga Ujian Akhir Semester (UAS).

Makanya soal-soal latihan PJOK ini sangat diperlukan untuk mengasah kemampuan siswa.

Ulasan untuk soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat menjadi panduan dan referensi untuk menghadapi ujian sekolah Semester 1 pada tahun ajaran baru 2023 / 2024.

Baca juga: Jawaban Soal Ulangan PJOK Kelas 5 Semester 2 Untuk Hadapi Ujian Sekolah UAS

Berikut kunci jawaban soal PJOK kelas 4 SD semester 1

Soal Pilihan Ganda

1. Pull up adalah latihan dengan ….

a. mengangkat kaki

b. mengangkat tubuh

c. lari cepat

d. naik turun tangga

2. Eko akan melakukan latihan pull up. Peralatan yang dibutuhkan Eko untuk latihan pull up adalah ....

a. kuda-kuda pelana

b. palang bersusun

c. balok titian

d. palang tunggal

3. Gerakan peregangan terdiri dari peregangan statis dan ….

a. peregangan farltek

b. peregangan berkala

c. peregangan dinamis

d. peregangan terencana

4. Lari pelan-pelan dengan santai dilakukan dengan cara ....

a. melangkahkan kaki bergantian dengan cepat

b. melangkahkan kaki dengan jarak yang jauh

c. melangkahkan kaki dengan lankah biasa

d. melangkahkan kaki dengan berjingkat santai

5. Frekuensi latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani sebaiknya dilakukan sebanyak ....

a. satu kali seminggu

b. tiga kali seminggu

c. setiap hari

d. empat kali sebulan

6. Tidur telungkup dengan tumpuan kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki dilakukan dalam latihan

....

a. back up

b. sit up

c. squat jump

d. push up

7. Latihan kekuatan yang dilakukan dari tidur telentang adalah gerakan ....

a. back up

b. push up

c. gerobak dorong

d. sit up

Baca juga: Soal PKN Kelas 8 Ulangan/Ujian Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda & Soal PPKN Essay

8. Latihan kekuatan otot lengan dapat dilakukan dengan ....

a. back up

b. sit up

c. push up

d. lompat tali

9. Made melakukan gerakan membungkukkan badan dan menahannya beberapa hitungan. Gerakan yang

dilakukan Made adalah latihan ....

a. peregangan dinamis

b. peregangan statis

c. inti

d. pemanasan

10. Latihan pull up berguna untuk melatih kekuatan ....

a. otot dada

b. otot leher

c. otot tangan

d. otot kaki

11. Gerakan pull up dilakukan dengan cara ....

a. mengayunkan badan ke depan dan belakang menggunakan palang tunggal

b. mengangkat badan ke atas dan diturunkan menggunakan palang tunggal

c. meliukkan badan di atas peti lompat

d. meluruskan badan di atas peti lompat

12. Gerakan jongkok berdiri menguatkan otot ….

a. tungkai

b. tangan

c. bahu

d. punggung