Jawaban Soal Ulangan PJOK Kelas 5 Semester 2 Untuk Hadapi Ujian Sekolah UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ulangan PJOK Kelas 5 Semester 2 dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian sekolah.

Soal ulangan ini terdiri dari harian atau semester, termasuk seperti Ujian Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) hingga Ujian Akhir Semester ( UAS ).

Melalui latihan soal ulangan, siswa akan mendapat pengalaman untuk mengasah kemampuannya dalam menghadapi ujian sekolah.

Soal terdiri dari pilihan ganda dan essay yang bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari melalui soal.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban PJOK Kelas 5 Semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Sikap awal badan telentang, kedua lutut ditekuk, kedua tangan berkait di belakang kepala.

Pernyataan tersebut adalah sikap awal melaksanakan gerakan ....

a. sit up

b. push up

c. latihan sirkuit

d. lari lintas alam

2. Latihan lompat tali perorangan atau skipping berguna untuk melatih ….

a. kekuatan

b. kecepatan

c. kelentukan

d. kelincahan

3. Latihan yang tepat untuk menguatkan otot punggung adalah ....

a. backlift

b. sit up

c. push up

d. squat jump

4. Berikut ini peralatan yang digunakan untuk melatih keseimbangan, yaitu ....