Breaking News:
Kalbar Populer Hari Ini: Warga SBR 7 Tolak Masuk Kubu Raya, Kecamatan Kalis Terendam Banjir

MotoGP

Hasil Tes MotoGP Portimao 2023 Quartararo diantara Tim Ducati yang Kuasai Timesheets Klasemen MotoGP

Pembalap MotoGP Yamaha, Fabio Quartararo berada diantara tim Ducati yang kuasai timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023.

Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Hasil Tes MotoGP Portimao 2023 Quartararo diantara Tim Ducati yang Kuasai Timesheets Klasemen MotoGP
motogp.com
Pembalap MotoGP Fabio Quartararo mengejar Marc Marquez saat melakukan tes MotoGP Portimao 2023, Sabtu 11 Maret 2023. Pembalap MotoGP Yamaha, Fabio Quartararo berada diantara tim Ducati yang kuasai timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap MotoGP Yamaha, Fabio Quartararo berada diantara tim Ducati yang kuasai timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023.

Pembalap MotoGP asal Prancis itu berada pada posisi 3 timesheets Klasemen MotoGP dengan lap time +0.334s.

Ia berada di bawah Francesco Bagnaia yang memimpin diposisi pertama hasil tes MotoGP Portimao 2023 selama dua hari, Sabtu 11 Maret 2023 dan Minggu 12 Maret 2023.

Pembalap MotoGP asal Italia itu memimpin dengan lap time 1m 37.968s.

Posisi kedua ditempati Johann Zarco tim satelit Pramac Ducati.

Hasil Tes MotoGP Portimao 2023! Pembalap MotoGP Alami Gegar Otak

Pembalap MotoGP asal Prancis itu mencatatkan lap time +0.296s.

Para Pembalap MotoGP tim Ducati kuasai 10 besar timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023.

Setidaknya ada 7 Pembalap MotoGP Ducati yang masuk 10 besar.

Selain Francesco Bagnaia dan Johann Zarco yang berada di posisi pertama dan kedua, ada pula Luca Marini diposisi 4.

Adik Valentino Rossi dari Mooney VR46 ini mencatatkan lap time +0.342s.

Lalu ada Marco Bezzecchi, ditambah rekrutan baru Ducati Enea Bastianini masing-masing merebut posisi kelima dan keenam pada satu jam terakhir.

Hasil ini mendorong Alex Marquez dari Gresini Racing dan pemimpin awal Jorge Martin Pramac Ducati ke posisi ketujuh dan kedelapan.

Sempat naik ke posisi keenam, Brad Binder berhasil membawa KTM dari posisi bawah timesheets ke posisi kesembilan meski sempat dua kali terjatuh.

Lalu posisi 10 ditempati Aleix Espargaro dari Aprilia Racing yang menggunakan motor RS-GP23.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
timesheets Klasemen MotoGP
hasil tes MotoGP Portimao 2023
tes MotoGP Portimao 2023
Pembalap MotoGP
tim Ducati
Fabio Quartararo
Francesco Bagnaia
Marc Marquez
MotoGP Hari Ini
MotoGP 2023
MotoGP Portugal 2023
MotoGP

  • Tribun Shopping

    4 Fitur Andalan OPPO Reno8 T 5G, Layar Lengkung hingga Fast Charging SUPERVOOC 67 Watt

    4 Fitur Andalan OPPO Reno8 T 5G, Layar Lengkung hingga Fast Charging SUPERVOOC 67 Watt

    Review NOTALE V Anti Dust Mite Vacuum Cleaner, Atasi Debu dan Tungau dengan Efektivitas Tinggi 

    Review NOTALE V Anti Dust Mite Vacuum Cleaner, Atasi Debu dan Tungau dengan Efektivitas Tinggi 

    Review avoskin Luminous Emulsion Night Cream, Super Melembapkan dengan Kandungan Alpukat

    Review avoskin Luminous Emulsion Night Cream, Super Melembapkan dengan Kandungan Alpukat

    5 Rekomendasi Kipas Dinding Terbaik, Hempas Hawa Panas Tanpa Menyita Ruang

    5 Rekomendasi Kipas Dinding Terbaik, Hempas Hawa Panas Tanpa Menyita Ruang

    5 Rekomendasi Handphone SAMSUNG RAM 8 GB, Harga Mulai Rp 5 Jutaan

    5 Rekomendasi Handphone SAMSUNG RAM 8 GB, Harga Mulai Rp 5 Jutaan

    • Berita Terkait :#MotoGP
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Rumah Second Terawat Di Cisaranten Kulon Arcamanik Lokasi Nyaman Dan Asri 661
    Rumah Second Terawat Di Cisaranten Kulon Arcamanik Lokasi Nyaman Dan Asri 661
    Rp665.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    PENYELAMATAN DATA HARDDISK
    PENYELAMATAN DATA HARDDISK
    Rp200.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Distributor Genteng Beton Jawa Timur Bombastis
    Distributor Genteng Beton Jawa Timur Bombastis
    Rp5.800
    Jawa Timur, Malang
    Distributor Cat Untuk Genteng Cor Bombastis
    Distributor Cat Untuk Genteng Cor Bombastis
    Rp5.800
    Jawa Timur, Malang
    Tangki Tandon Air Fiber
    Tangki Tandon Air Fiber
    Rp3.500.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    Jasa Service Printer Epson Katapang
    Jasa Service Printer Epson Katapang
    Rp125.000
    Jawa Barat, Bandung
    Rumah Terawat Di Jalan Cikajang Antapani 195
    Rumah Terawat Di Jalan Cikajang Antapani 195
    Rp550.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Jasa Buat Baju Kaos online Murah bisa kirim - Surabaya
    Jasa Buat Baju Kaos online Murah bisa kirim - Surabaya
    Rp10.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Di jual perternakan ayam petelur tasik jawabarat
    Di jual perternakan ayam petelur tasik jawabarat
    Rp1,3 Milyar
    Jawa Barat, Tasikmalaya
    Ruko 2 lantai cuma 30Jt all in sampai akad lokasi dipinggir jalan legalitas shm
    Ruko 2 lantai cuma 30Jt all in sampai akad lokasi dipinggir jalan legalitas shm
    Rp30.000.000
    Sumatera Utara, Medan
    Rumah & Ruko 2 lantai cuma 30Jt all in sampai akad lokasi pinggir jalan legalitas shm
    Rumah & Ruko 2 lantai cuma 30Jt all in sampai akad lokasi pinggir jalan legalitas shm
    Rp30.000.000
    Sumatera Utara, Medan
    Tanah Kayu Tangi 2 Banjarmasin
    Tanah Kayu Tangi 2 Banjarmasin
    Rp400.000.000
    Kalimantan Selatan, Banjarmasin
    Rumah Siap Huni Dekat Cicaheum Bandung 1261
    Rumah Siap Huni Dekat Cicaheum Bandung 1261
    Rp800.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Tanah dan Bangunan di Kemang Timur Raya Jakarta Selatan
    Tanah dan Bangunan di Kemang Timur Raya Jakarta Selatan
    Rp225 Milyar
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Jasa Top Up Game ANGEL778
    Jasa Top Up Game ANGEL778
    Rp10.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Motor honda pcx tahun 2019 warna hitam bekas pajak jalan
    Motor honda pcx tahun 2019 warna hitam bekas pajak jalan
    Rp21.000.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Motor honda scoopy warna biru tahun 2016 bekas surat lengkap
    Motor honda scoopy warna biru tahun 2016 bekas surat lengkap
    Rp8.600.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Aplikasi Kasir Dan Stok Barang Jakarta : Pambayun Software
    Aplikasi Kasir Dan Stok Barang Jakarta : Pambayun Software
    Rp4.500.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Rumah Di Bumi Adipura Gedebage Kota Bandung 1079
    Rumah Di Bumi Adipura Gedebage Kota Bandung 1079
    Rp595.000.000
    Jawa Barat, Bandung Kota
    Grosir Pentol Kabul
    Grosir Pentol Kabul
    Rp1.500.000
    Jawa Timur, Lamongan
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan