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Hasil Tes MotoGP Portimao 2023 Quartararo diantara Tim Ducati yang Kuasai Timesheets Klasemen MotoGP
Pembalap MotoGP Yamaha, Fabio Quartararo berada diantara tim Ducati yang kuasai timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap MotoGP Yamaha, Fabio Quartararo berada diantara tim Ducati yang kuasai timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023.
Pembalap MotoGP asal Prancis itu berada pada posisi 3 timesheets Klasemen MotoGP dengan lap time +0.334s.
Ia berada di bawah Francesco Bagnaia yang memimpin diposisi pertama hasil tes MotoGP Portimao 2023 selama dua hari, Sabtu 11 Maret 2023 dan Minggu 12 Maret 2023.
Pembalap MotoGP asal Italia itu memimpin dengan lap time 1m 37.968s.
Posisi kedua ditempati Johann Zarco tim satelit Pramac Ducati.
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Pembalap MotoGP asal Prancis itu mencatatkan lap time +0.296s.
Para Pembalap MotoGP tim Ducati kuasai 10 besar timesheets Klasemen MotoGP hasil tes MotoGP Portimao 2023.
Setidaknya ada 7 Pembalap MotoGP Ducati yang masuk 10 besar.
Selain Francesco Bagnaia dan Johann Zarco yang berada di posisi pertama dan kedua, ada pula Luca Marini diposisi 4.
Adik Valentino Rossi dari Mooney VR46 ini mencatatkan lap time +0.342s.
Lalu ada Marco Bezzecchi, ditambah rekrutan baru Ducati Enea Bastianini masing-masing merebut posisi kelima dan keenam pada satu jam terakhir.
Hasil ini mendorong Alex Marquez dari Gresini Racing dan pemimpin awal Jorge Martin Pramac Ducati ke posisi ketujuh dan kedelapan.
Sempat naik ke posisi keenam, Brad Binder berhasil membawa KTM dari posisi bawah timesheets ke posisi kesembilan meski sempat dua kali terjatuh.
Lalu posisi 10 ditempati Aleix Espargaro dari Aprilia Racing yang menggunakan motor RS-GP23.
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