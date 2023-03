Upaya Pemkot Pontianak Hadapi Perubahan Iklim, Edi Kamtono Gaungkan Naik Sepeda hingga Jalan Kaki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono mengungkapkan sejumlah upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dunia.

Di antaranya adalah menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim dengan pendampingan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) Asia Pacific, dan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Institut Pertanian Bogor (CCROM IPB).

Hal tersebut ia ungkap saat menjadi pembicara dalam peringatan setahun lahirnya media online Kolase.id yang dirangkaikan dengan talkshow 'Mengendalikan Perubahan Iklim dari Sudut Kebijakan Politik Lingkungan' di Cafe Bumi Gemawan, Jalan Ujungpandang, Kecamatan Pontianak Kota, Sabtu 11 Maret 2023 malam.

"Dalam rencana aksi ini juga sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Kota Pontianak," ujar wako Edi Kamtono usai menyampaikan materi.

Selain menyusun Rencana Aksi Perubahan iklim, Ia menambahkan sederet upaya lain yang juga telah dilakukan Pemkot Pontianak adalah mendirikan Bank Sampah, penyediaan TPS3R, menggalakkan penanaman pohon, dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda nasional yang bertema lingkungan.

Serangkaian upaya tersebut, sambung Edi, pun telah membuahkan hasil berupa penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK)serta terpilih sebagai salah satu kota percontohan program GCoM.

"Kita rutin menggalakkan penghijauan, pengolahan sampah 3R, bank sampah, kemudian kita masuk program GCoM, selalu ikut kegiatan-kegiatan isu lingkungan seperti 60+ hour dan lainnya," ungkapnya.

Secara berkelanjutan, sambung Edi, Pemkot akan terus berupaya menjadikan Kota Pontianak sebagai kota hijau.

Edi menerangkan pentingnya pengolahan sampah, limbah, dan iklim udara yang terjaga untuk menjamin kualitas hidup sehat masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk hemat energi, menggalakkan penggunaan sepeda, jalan kaki terus digaungkan.

"Upaya itu dilakukan untuk mencegah dampak perubahan iklim yang serius di masa depan," tuturnya.

