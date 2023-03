Soal UTS/UAS TIK Kelas 10 Semester 2 Lengkap Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal TIK kelas 10 SMA/SMK semester 2.

Ada sejumlah pertanyaan pilihan ganda serta essay sebagai bahan untuk belajar menghadapi ulangan semester.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawaban Anda.

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan pada guru serta orang yang lebih paham mengenai pelajaran TIK.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan tes semester.

Soal TIK Kelas 10:

1. Kumpulan dari beberapa perintah atau program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja dari hardware yang ada disebut……

a. Internal Command

b. External command

c. Basic Input Output System

d. Operating System

e. Utility Program

2. Proses menghidupkan komputer disebut dengan istilah….

a. Refresh

b. Disk Clenup

c. Booting

d. Scandisk

e. Defragmenter

3. Berfungsi menampilkan animasi bergerak yang akan tampil pada saat komputer tidak digunakan adalah….

a. Screen saver

b. Themes

c. Desktop

d. Appearance

e. Regional setting

4. Untuk mengatur konfigurasi struktur informasi pada suatu Negara untuk pemakaian tanda koma atau titik pada angka desimal serta pemakaian tanda mata uang menggunakan……..

a. Display

b. System

c. Regional settings

d. Font

e. Network

5. Untuk mengelompokkan beberapa file yang sejenis dapat menggunakan….

a. Drive

b. Document

c. Desktop

d. Explorer

e. Folder

6. Fasilitas dalam Ms. Word untuk mencari dan mengganti kata dalam suatu dokumen dengan cepat adalah….

a. Find

b. Mattch case

c. Use wildcard

d. Replace

e. Go to

7. Tampilan gambar pada layar program Windows disebut….

a. shortcut

b. wallpaper

c. icon

d. toolbar

e. menubar