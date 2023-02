Soal PTS Kimia Kelas 10 SMA SMK Semester 2, Kunci Jawaban UTS Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini dibahas soal kimia kelas 10 SMA / SMK lengkap dengan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Siswa dapat mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS kimia kelas 10 SMA / SMK ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Berikut untuk ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran kimia untuk siswa kelas 10 SMA / SMK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. Salah satu contoh dari reaksi reduksi adalah ....

A. Pernapasan

B. karat besi

C. Fotosintesis

D. Pembakaran

E. perubahan warna cokelat pada irisan buah apel ketika dibiarkan di udara

2. Berikut adalah beberapa reaksi redoks:

(1) MnO4 - → MnO2

(2) Zn → ZnO2-

(3) 2CO2 → C2O42-

(4) Cr2O3 → CrO42-

Peristiwa reduksi terdapat pada reaksi…..

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (1) dan (4)

D. (2) dan (4)

E. (2) dan (3)

3. Unsur mangan dapat membentuk banyak senyawa, di bawah ini senyawa mangan dengan bilangan oksidasi tertinggi adalah ....

A. MnO2

B. KMnO4

C. K2MnO4

D. MnO

E. MnCl2

4. Perhatikan persamaan reaksi berikut H2S + HNO2 → S + NO + H2O

Zat yang bertindak sebagai oksidator adalah…

A. H2S .

B. HNO2

C. S

D. NO

E. H2O

5. Perhatikan reaksi redok berikut. 3 Cl2 + 6 NaOH → 5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O

Pernyataan berikut yang benar adalah....

A. Cl2 mengalami oksidasi, biloks berubah dari 0 menjadi +1

B. Cl2 mengalami reduksi, biloks berubah dari +1 menjadi 0

C. Cl2 mengalami autoredoks, biloks berubah dari 0 menjadi -1 dan +3

D. Cl2 mengalami autoredoks, biloks berubah dari 0 menjadi -1 dan +5

6. Larutan berikut dapat menghantarkan arus listrik, kecuali . . . .

A. Cuka

B. Soda

C. Kapur

D. minyak tanah

E. Kaporit

7. Larutan natrium klorida dan larutan asam cuka, keduanya menghantarkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan

1. merupakan senyawa ion

2. bersifat netral

3. mengandung ion

4. merupakan senyawa kovalen

pernyataan yang benar adalah . . . .

A. 1, 2, 3

B. 1, 2

C. 1, 3

D. 1, 4

E. 3 saja

8. Yang merupakan pasangan elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah ....

A. Larutan A Dan C

B. Larutan B Dan C

C. Larutan C Dan D

D. Larutan D Dan E

E. Larutan E Dan D

9. Perhatikan senyawa berikut!

1) Larutan CO(NH2)2 10 persen

2) Larutan H2SO4 1M

3) Larutan CH3COOH 1M

4) Larutan Al(OH)3 1M

5) Larutan C6H12O6 10 persen

Dari kelima larutan di atas, yang dapat menyalakan lampu indikator dalam alat uji elektrolit yang paling terang adalah ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5