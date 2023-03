Soal Ulangan UTS/UAS Sejarah Kelas 10 SMA Semester 2 2023 serta Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Sejarah kelas 10 SMA/SMK berikut ini.

Adapun soal yang dirangkum merupakan soal-soal semester 2.

Ada beberapa soal pilihan ganda serta essay yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban sehingga Anda bisa mengevaluasi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan serta menambah kompetensi yang ada.

Soal-soal sejarah yang dirangkum dalam artikel merupakan soal dari kisi-kisi yang ada.

Soal Sejarah Kelas X:

1. Perayaan Hari besar umat Buddha yang dilakukan pada bulan purnama di bulan Mei adalah....

a. Galungan

b. Kuningan

c. Waisak

d. Nyepi

e. Cap Go Meh

Jawaban: c

2. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan....

a. Banu

b. Wisnu

c. Samaratungga

d. Pramodhawardani

e. Sanjaya

Jawaban: c

3. Seorang wali dan juga pendiiri Kerajaan Banten dan Cirebon adalah....

a. Sunan Ampel

b. Sunan Bonang

c. Sunan Kalijaga

d. Sunan Gunung Jati

e. Sunan Kudus

Jawaban: d

4. Seorang ulama yang mengajarkan Widhatul Wujud adalah....

a. Syekh Siti Jenar

b. Sunan Ngudung

c. Sunan Panggung

d. Sunan Tembayat

e. Sunan Bonang

Jawaban: a

5. Kitab klasik yang dipelajari di pesantren disebut juga....

a. kitab kuning

b. kitab gundul

c. kitab kuno

d. serat menak

e. hikayat Amir Hamzah

Jawaban: a

6. Seni menulis huruf Arab yang indah disebut....

a. kaligrafi

b. kartografi

c. karikatur

d. koreografi

e. historiografi

Jawaban: a