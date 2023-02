Beda Perlakuan? Bharada E atau Richard Eliezer Tak Lagi Mendekam di Rumah Tahanan Bareskrim Polri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bharada E atau Richard Eliezer tak lagi mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri.

Mantan ajudan Ferdy Sambo itu sudah dibawa ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtias.

"Iya sudah OTW (on the way)," kata Susilaningtias dilansir dari Tribunnews.

Memang sejak sudah inkrah divonis 1,6 tahun, Bharada E atau Richard Eliezer Kejaksaan sebagai pihak eksekutor telah menyerahkan kewenangan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Bharada E atau Richard Eliezer kemudian akan dipindah dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba, perhari ini Senin 26 Februari 2023.

"Untuk pelaksanaan eksekusi Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba). Pelaksanaan akan dilakukan pada hari ini Senin 27 Februari 2023," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Syarief Sulaeman Nahdi.

Keputusan pemindahan itu telah melalui koordinasi antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan dengan pihak Lapas.

"Sudah koordinasi," katanya

Pemindahan itu juga berkaitan dengan upaya pemenuhan hak bagi Richard Eliezer sebagai terpidana.

Sebab, hak-hak bagi terpidana hanya dapat diperoleh di Lapas.

"Pelaksanaan eksekusi ini guna menjamin hak-hak terpidana dapat digunakan seluruhnya," ujarnya.

Keberangkatan Bharada E dari rutan Bareskrim Polri dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), penempatan mantan ajudan Ferdy Sambo itu sudah sesuai rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).