Kadivpas Dorong Lapas dan Rutan di Kalbar untuk Tingkatkan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Kepala Divisi Pas Kemenkumham Kalbar Ika Yusanti, mengikuti kegiatan workshop PrioritisedHealthand COVID-19 Infection Management for the Ministry of Law and Human Right Provincial Office, tgl 21 - 23 Februari 2023 di Bali, yang dilaksanakan kerjasama Dirjen Pemasyarakatan dengan UNODC.