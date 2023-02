Hasil Drawing Thailand International Challenge 2023, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Menunggu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BWF telah merilis Hasil drawing Thailand International Challenge 2023.

Pada turnamen yang akan berlangsung di Nakhon Ratchasima 7-12 Maret 2023 ini sejumlah wakil Indonesia ada yang harus menunggu lawan.

Namun demikian ada juga ada yang harus melalui babak Kualifikasi guna menuju ke babak utama.

Satu diantaranya adalah Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata ganda campuran muda yang sempat tampil heroik di Indonesia Masters 2023.

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata akan menunggu lawan hasil dari Kualifikasi ke-8.

Kemudian untuk disektor Tunggal Putri, Stephanie Widjaja harus mendapat lawan yang tak mudah.

Stephanie Widjaja harus bentrok dengan unggulan nomor 1, Thuy Linh Nguyen.

Serupa juga dengan Iqbal Diaz Syahputra yang diawal-awal menghadapi Leong Jun Hao Unggulan kelima asal Malaysia.

Berikut Hasil drawing 32 besar Thailand International Challenge 2023

Tunggal Putra

* Yonathan Ramlie vs Q7

* Iqbal Diaz Syahputra vs Leong Jun Hao (Malaysia) (5)

* Boby Setiabudi vs Tharun Mannepalli (India)

* Alvi Wijaya Chairullah vs Q2

* Alfito Pringgo Yudanto vs Sathish Kumar Karunakaran (India) (16)

* Yohanes Saut Marcellyno vs Q8

* Tegar Sulistio vs Sholeh Aidil (Malaysia) (12)

* Bodhi Ratana Teja Gotama vs Anirudh Janardhanan (India)

Tunggal Putri

* Ester Nurumi Tri Wardoyo (8) vs Aditi Bhatt (India)

* Stephanie Widjaja vs Thuy Linh Nguyen (Vietnam) (1)

* Yulia Yosephine Susanto vs Yeung Sum Yee (Hong Kong)

* Ruselli Hartawan vs Q6

* Mutiara Ayu Puspitasari vs Talia Ng (Canada) (2)

* Biqis Prasista vs Preraba Neeluri (India)

Ganda Putra