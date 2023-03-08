Thailand International Challenge

Update Hasil 32 Besar Thailand International Challenge 2023, Jafar/Aisyah Ikut Angkat Koper

Nasib apes juga dialami oleh Ruselli Hartawan, Ricky Karandasuwardi/Nathania Ivyana hingga Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Update Hasil 32 Besar Thailand International Challenge 2023, Jafar/Aisyah Ikut Angkat Koper
BADMINTON INDONESIA
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata. Ganda campuran Indonesia ini tumbang di 32 Besar Thailand International Challenge 2023 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update Hasil 32 besar Thailand International Challenge 2023 dalam link yang tersedia diakhir artikel.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah wakil Indonesia yang turun awal angkat koper lebih cepat.

Mereka diantaranya adalah Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow yang bermain disektor ganda campuran.

Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow takluk dari wakil Malaysia Roy King Yap/Valeree Siow.

Nasib serupa dialami oleh Stephanie Widjaja yang bermain untuk sektor Tunggal Putri.

Stephanie Widjaja ditekuk oleh unggulan pertama asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh.

Nasib apes juga dialami oleh Ruselli Hartawan, Ricky Karandasuwardi/Nathania Ivyana hingga Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak 16 Besar.

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Berikut Jadwal dan Jam Tayang 32 besar Toyota Gazoo Razing Thailand International Challenge 2023

08.30 WIB - Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow [1] [INA] vs Roy King Yap/Valeree Siow [MAS]
Skor: 17-21, 21-17 dan 18-21.

08.30 WIB - Stephanie Widjaja [INA] vs Nguyen Thuy Linh [1][VIE]
Skor: 21-16, 10-21, 22-24.

09.10 WIB - Ruselli Hartawan [INA] vs Chia Pin-Chian [TPE]
Skor: 21-18, 18-21, 16-21

09.50 WIB - Ricky Karandasuwardi/Nathania Ivyana [INA] vs CHEN Sheng Fa/Hsu Yin Hui [TPE]
Skor: 15-21, 22-20, 6-21

10.30 WIB - Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata [2][INA] vs Tseng Ping-Chiang/Sung Yu Hsuan [TPE]
Skor: 21-11, 21-10, 18-21

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Tags
Thailand
International Challenge
Hasil
Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow
Stephanie Widjaja
Ruselli Hartawan
Ricky Karandasuwardi/Nathania Ivyana
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Pranata

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