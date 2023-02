Cara Mudah Menggunakan TikTok TV Apa Saja Fitur yang Bisa Digunakan?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengembangan terus dilakukan oleh TikTok untuk memberikan kemudahan bagi penggunaya.

TikTok memperluas kehadirannya di layar TV secara besar-besaran

Setelah diperkenalkan di beberapa negara sejak 2020 lalu, aplikasi TikTok khusus untuk perangkat Android TV, yaitu TikTok TV, akhirnya resmi meluncur di pasar Indonesia.

Hal ini diumumkan TikTok melalui sebuah pengumuman di blog resmi TikTok Indonesia.

Berdasarkan artikel yang dimuat oleh Kompas.com aplikasi TikTok TV hadir untuk memberikan pengalaman hiburan konten TikTok bagi keluarga di rumah.

• WhatsApp dan Telegram Saling Sindir Terkait Sistem Keamanan Bagi Pengguna

"Aplikasi TikTok TV dirancang sesuai dengan pengalaman menonton TV di rumah, memberikan akses yang mudah untuk menonton konten di laman 'For You' dan 'Following' melalui layar yang lebih besar," ujar TikTok Indonesia.

Aplikasi TikTok TV memang sudah bisa diunduh langsung di Android merk TV Mi TV

Menurut TikTok, aplikasi itu juga bakal bisa diunduh di Google TV, Samsung Smart TV, dan Smart TV merek lainnya yang terpasang dengan sistem operasi (OS) Android TV di Indonesia mulai hari ini.

Namun khusus untuk LG Smart TV, pihak TikTok mengatakan bahwa aplikasi TikTok TV bakal tersedia dalam beberapa waktu ke depan.

Sekilas, tampilan TikTok TV mirip dengan tampilan antarmuka (UI) TikTok ketika diakses melalui perangkat komputer (PC).

Artinya, konten TikTok yang memiliki format vertikal akan diisi dengan ilustrasi gambar buram di bagian kiri dan kanan konten, supaya bisa memenuhi layar TV yang memiliki format horizontal.

Meski memiliki tampilan berbeda, konten sebagian besar fitur yang ditawarkan tetap sama.

• Cara Gampang Menggabungkan Video Anda Dengan Video di TikTok

Melalui TikTok TV, pengguna bisa melihat berbagai konten yang berada di laman "For You" dan "Following",

serta beberapa kategori konten seperti "Comedy", "Sports", "Animals", "Learning", dan masih banyak lagi.

Pengguna juga bisa menyukai konten yang mereka lihat di TikTok TV dengan menekan tombol "Likes", melihat komentar pengguna TikTok lewat tombol "Comments",

atau melihat profil pengguna yang mengunggah video tersebut dengan menekan tombol "Profile".

Namun, pengguna TikTok TV tampaknya tidak bisa memberikan komentar terhadap video yang mereka tonton, setidaknya begitu menurut pantauan KompasTekno.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengguna Indonesia Kini Bisa Nonton TikTok di TV"

Simak Berita terkait Khazanah Islam Tribun Pontianak.