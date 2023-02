Targetkan Kursi 5 ke Atas, PKB Mempawah Dorong Caleg Milenial Maju di Pemilu 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PKB Mempawah yang digelar beberapa waktu lalu mentargetkan Five and Up (lima ke atas) perolehan kursi DPRD Mempawah pada Pemilu 2024.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Mempawah, Susanto menjelaskan target yang ditetapkan PKB seiring trend elektabilitas partai yang terus meningkat.

"Target itu cukup realistis seiring elektabilitas partai memiliki trend positif. Dukungan kekuatan itu semakin baik dengan banyaknya kader potensial yang bergabung ke PKB," ujarnya ketika dihubungi TribunPontianak.co.id, Senin 20 Februari 2023.

Sebagai lembaga yang diberi mandat partai untuk merekrut kader-kader potensial, LPP PKB membuka kesempatan kalangan luas untuk bergabung dan menjadi bakal calon legislatif.

"Benar, PKB mempawah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada khalayak untuk maju menjadi bacaleg dari PKB. Tahapan rekrutmen tengah berjalan," tegasnya.

• PKB Mempawah Resmi Buka Pendaftaran Bacaleg

PKB Mempawah sendiri, lanjut Susanto mengajak kalangan milenial untuk berbakti untuk daerah dengan menjadi bacaleg melalui PKB.

"Kami bukakan pintu seluas-luasnya bagi kalangan milenial maju sebagai caleg melalui PKB. Harapan idealisme dan aksi-aksi pergerakan para kaum milenial mampu mempercepat pembangunan di Mempawah," tambah dia.

Sebagai komitmen partai, para caleg milenial juga akan didampingi saat melalukan sosialisasi atau kampanye.

"Kami akan dampingi para caleh milenial saat sosialisasi, karena PKB Mempawah menyiapkan manager canvasing yang beranggotakan para figur. Jadi para caleg milenial tidak perlu kuatir," tegas dia.

Sampai saat ini, Susanto bersyukur dari seluruh dapil yang ada di Mempawah sudah mencapai 80 persen tingkat keterisian bacaleg.

"Hingga saat ini seluruh dapil sudah 80 persen, bahkan ada dapil yang melibihi kuota atau alokasi kursi. Ini bentuk trend positif dan tidak sedikit yang berasal dari kelompok milenial," katanya.

• Legislator PKB Mempawah Harap Pemkab Turut Fokuskan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Listrik

Sedangkan untuk memenuhi kewajiban kuota 30 persen perempuan, PKB Mempawah mengaku tidak kesulitan.

"PKB Mempawah memiliki badan otonom yakni Perempuan Bangsa. Jadi banyak lahir kader potensial perempuan yang maju sebagai bacaleg PKB," ungkap Susanto.

Mengingat PKB ingin melahirkan gagasan-gagasan terbaik untuk Mempawah, pihaknya tidak asal rekrut.

"Seluruh Bacaleg PKB akan melalui proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), insya Allah akan dilaksanakan pekan ini. Semua itu dimaksudkan agar caleg PKB yang terpilih dan dipercaya rakyat benar-benar memahami dan bisa memperjuangkan kehendak rakyat," ungkap Susanto.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News