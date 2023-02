Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 3 Semeser 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai latihan untuk menghadapi ujian sekolah PTS / UTS soal latihan sangat efektif untuk menguatkan pemahaman.

Pembahasan soal latihan UTS kali ini adalah pelajaran Bahasa Inggris Kelas 3 Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang sangat efektif sekali mengasah kemampuan siswa.

Sangat cocok untuk dijadikan panduan dan referensi belajar.

Karena melalui soal UTS ini maka, peserta didik akan dipaksa untuk mengulas kembali materi yang telah didapatkan sebelumnya.

Serta tidak menutup kemungkinan pula akan juga keluar dalam ujian sekolah nanti.

Soal Pilihan Ganda

1. The teacher ... the student patiently

a. Studies

b. Teaches

c. Writes

d. Goes

2. My aunt ... delicious food for her family every day

a. Plays

b. Cooks

c. Eats

d. Mops

3. Jogging is my hobby. Every Sunday morning, I ... in the park to enjoy the fresh air there.

a. Works

b. Walks

c. Rides

d. Reads

4. B-b-a-s-l-e-l-a

Arrange into a good word !

a. Baseball

b. Basketball

c. Football

d. Badminton

5. We need these things to play football, except...

a. Swimsuits

b. Sport wear

c. Soccer ball

d. Sport shoes

6. Deny is swimming in the...

a. Yard

b. Pool

c. Field

d. Garden

