Contoh Soal Ujian Sekolah PTS Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 2 dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal latihan Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 2 untuk melatih kemampuan diri.

Latihan soal Bahasa Inggris akan memandu siswa lebih menguasai materi soal.

Dalam soal Bahasa Inggris terdapat soal pilihan ganda yang cocok sekali dijadikan sebagai panduan dan pembelajaran.

Upayakan untuk menjawab soal sendiri, kunci jawaban hanya sebagai referensi semata.

Seluruh soal latihan kemungkinan juga akan keluar dalam ujian sekolah PTS Semeter 2.

Baca juga: Contoh Kalimat Pujian dalam Bahasa Inggris yang Gaul, Cocok Digunakan Bahasa Sehari-hari

Inilah soal Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 2 dalam ujian sekolah

1. Announcement

This Thursday is August 17th, the Independence day .

Don't miss the Independence Day festival!

The festival begins at 08.00 in every district In Jakarta.

Gather in front of our school at 07.30 to see the parade with the principal.

Don't miss it! And Join many contests at school.

Free registration, full of prizes!

What does the text tell us about?