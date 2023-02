Contoh Penting Memperkenalkan Diri Dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Memperkenalkan diri sering sekali dilakoni saat memulai percakapan dengan orang lain, ataupun tugas di sekolah.

Perkenalan merupakan langkah yang baik untuk membuka percakapan lebih jauh. Orang akan merasa mudah untuk menjalin hubungan, seperti pertemanan, bisnis, dan lainnya, ketika sudah saling kenal satu sama lain.

Kemampuan memperkenalkan diri dengan baik sangat penting dikuasai agar kamu dapat membangun impresi yang baik sekaligus menjalin hubungan dengan berbagai orang.

Dari perkenalan, kamu jadi punya peluang mendapat teman baru, rekan kerja, partner bisnis, dan lain sebagainya.

Memperkenalkan diri atau self introduction dalam bahasa Inggris tidak sebatas menyebutkan nama dan asal tempat saja.

Berikut contoh perkenalan diri dalam bahasa Inggris:

1. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris singkat

Hello friends. I would like to introduce myself. My name's Jasmine. I'm from Bogor, West Java. (Halo teman-teman. Aku ingin memperkenalkan diriku. Namaku Jasmine. Aku berasal dari Bogor, Jawa Barat.)

2. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris dengan saling bercakap

John: May I introduce myself? My name is John. (Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Nama saya adalah John)

Ann: Pleased to meet you. (Senang bertemu dengan Anda)

John: Pleased to meet you, too. (Senang bertemu dengan Anda juga)

3. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris dengan orang baru

Hi, how do you do? My name is Katy. I want to be your friend. Nice to meet you. (Hi, salam kenal. Nama saya Katy. Saya ingin menjadi teman kamu. Senang bertemu dengan kamu.)

4. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris di kelas baru

Hi friends, let me introduce myself. My name is Katy. I am from Tangerang, Banten. Thank you for your attention. (Hai teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Katy. Saya dari Tangerang, Banten. Terima kasih atas perhatiannya.)