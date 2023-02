Laksanakan TKJ Semester Satu, Kabag SDM: Seluruh Personel Polres Kapuas Hulu Wajib Mengikuti TKJ

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) secara berkala kepada seluruh personel Polres Kapuas Hulu dalam setiap tahunnya bertempat di GOR Uncak Kapuas Putussibau, Senin 6 Februari 2023.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP France Yohanes Siregar, S.I.K., melalui Kabag SDM AKP Widiyanto mengatakan bahwa Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) ini merupakan program dari Bag SDM Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar yang akan dilaksanakan Semester Pertama Pada Tahun 2023 ini.

“TKJ ini kami laksanakan selama 5 hari, terhitung mulai hari ini Senin 6 Februari 2023 sampai dengan hari Jumat 10 Februari 2023, seluruh personel Polres Kapuas Hulu wajibkan mengikuti tes TKJ tersebut dan pada hari ini hari pertama kegiatan tersebut,” kata AKP Widiyanto.

Selanjutnya dijelaskan AKP Widiyanto bahwa sebelum personil melaksanakan Tes Kesempatan Jasmani (TKJ) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh si Dokkes Polres Kapuas Hulu.

Bagi personel yang dinyatakan sakit maka ada penundaan TKJ sampai personel tersebut benar benar sehat.

“Pemeriksaan kesehatan personel adalah syarat wajib sebelum di tes jasmaninya, ini untuk memastikan kesehatan personel dan apabila dalam pemeriksaan personil dinyatakan sakit kami lakukan penundaan sampai personel tersebut sehat,” terang AKP Widiyanto.



Untuk membuka kegiatan kesampatan ini dilakukan pemanasan peregangan otot-otot agar mengurangi resiko cedera pada saat olah raga kemudian dibuka dengan latihan beladiri dasar pukulan, tendangan, tangkisan serta kuncian Polri.

Latihan beladiri ini dimana untuk mengingatkan kembali teknik dasar beladiri sehingga menjaga anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan.



AKP Widiyanto menambahkan bahwa Test Kesamaptaan Jasmani tersebut meliputi tes lari mengelilingi lapangan selama 12 menit, sit up, push up, shuttle run dan pull up yang akan dinilai oleh tim penguji.

“Alhamdulillah antusias personil Polres Kapuas Hulu untuk mengikuti Tes Kesamaptaan jasmani hari ini sangat baik, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan kita bersama,” tutup AKP Widiyanto.