Selisih Harga BBM Naik di SPBU Pertamina, Shell dan BP Terbaru Februari 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kelompok jenis bahan bakar minyak yang mengalami penyesuaian lengkap dengan selisih harga BBM per hari ini Rabu 1 Februari 2023.

Memasuki 1 Februari 2023, ada beberapa penyesuaian harga untuk BBM dari berbagai penjual bahan bakar di Indonesia.

Misalnya ada Pertamina yang meningkatkan harga untuk produk Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.

Pertamax Turbo dijual Rp 14.850 per liter dari sebelumnya Rp 14.050 per liter dan Pertamina Dex dihargai Rp 16.850 per liter dari Rp 16.750 per liter.

Sedangkan untuk produk lainnya tidak ada kenaikan harga. Seperti Pertamax yang dibanderol Rp 12.800 per liter.

Kemudian Pertalite harganya tetap Rp 10.000 per liter, BioSolar Rp 6.800 per liter, dan Dexlite Rp 16.150 per liter.

Shell di Februari 2023 juga menyesuaikan harga produknya. Misal untuk Super, dari Rp 13.030 jadi Rp 13.950 per liter.

Lalu V Power yang dibanderol Rp 13.810 jadi Rp 14.620 per liter.

Selanjutnya untuk produk V Power Nitro+ kini harganya Rp 14.980 per liter, dari Rp 14.180. Terakhir untuk V Power Diesel, kini dibanderol Rp 16.980 per liter dari yang sebelumnya Rp 16.890.

Lalu, SPBU Vivo juga meningkatkan harga jual semua produknya. Revvo 90 kini dijual Rp 13.710 per liter, Revvo 92 harganya Rp 13.800 per liter, dan Revvo 95 diberi harga Rp 14.470 per liter.

Terakhir ada SPBU BP, kenaikan berlaku untuk produk bensin, sedangkan yang diesel turun sedikit.

BP 90 sekarang dibanderol Rp 13.860 per liter, lalu BP 92 harganya 13.950 per liter dan BP Ultimate Rp 14.620 per liter.

Penurunan harga yang dirasakan produk BP Diesel juga sebenarnya tidak terlalu besar. Pada Januari 2023, BP Diesel dibanderol Rp 16.310 per liter, sekarang harganya Rp 16.260 per liter.

Berikut harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP di Indonesia per Februari 2023:

