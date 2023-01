Sinopsis Drakor Thank You for Your Hard Work, IU dan Park Bo Gum Adu Akting Terbaru

Sinopsis drakor Thank You for Your Hard Work

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama terbaru yang akan diperankan oleh IU akan berlangsung di tahun 2023.

Bersama lawan mainnya nanti, IU beradu akting dengan Park Bo Gum.

Baru-baru ini, kabar IU sedang pacaran dengan Lee Jong Suk itupun berhasil membuat baper warganet.

Kemesraan dan sweetnya mereka banyak terekspos di media sosial Korea bahkan dunia.

Judul yang akan diperankan oleh IU dan Park Bo Gum yakni Thank You for Your Hard Work atau I Was Fooled.

Berikut sinopsisnya

Sinopsis drakor Thank You for Your Hard Work sendiri mengisahkan perjalanan romantis pasangan yang berlatar di tahun 1950-an.

Dalam drama ini, IU memerankan tokoh bernama Ae Soon.

Sementara Park Bo Gum akan berperan sebagai Gwan Sik.

Ae Soon digambarkan sebagai seorang gadis pemberontak dna pencinta buku.

Ia dipaksa menjadi sosok yang kuat meskipun aslinya ia juga memiliki sisi lemah.

Karena latar belakang keluarganya yang miskin, Ae Soon terpaksa putus sekolah.

Meski begitu, ia tidak menyerah untuk meraih mimpinya sebagai seorang penyair.

Dia mengungkapkan perasaannya dengan bebas tanpa menyembunyikan apapun melalui puisi-puisi buatannya.