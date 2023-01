Rayakan Meriahnya Imlek Hanya di Hotel Mercure dan ibis Pontianak City Center

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Chinese New Year merupakan moment yang paling ditunggu-tunggu. Selain sebagai momen berkumpulnya keluarga besar, Imlek juga perayaan untuk menyambut tahun baru agar penuh kelimpahan berkah.

Pada tahun ini, untuk menyambut tahun Kelinci Air penuh keberuntungan, Hotel Mercure dan ibis Pontianak City Center bersiap menjamu para tamu yang akan berkumpul dan merayakan kemeriahan Imlek dengan jamuan makan malam dengan pilihan menu dan paket menarik ditemani pertunjukan Barongsai.

Yee Shang atau Yusheng, merupakan salah satu hidangan yang menjadi ciri khas Imlek.

Makanan ini menyerupai salad kuno dengan berbahan dasar ikan mentah yang direndam dengan minyak wijen dan beberapa sayuran serta rempah.

Yee Shang, makanan khas dari budaya masyarakat Tiongkok Selatan ini dipercaya sebagai simbol kelimpahan rezeki dan kemakmuran bagi orang-orang yang memakannnya.

Sebelum disantap, Yee Shang akan dicampur terlebih dahulu dan kemudian diangkat menggunakan sumpit setinggi-tingginya.

Mohammad Ismail Executive Chef mengungkapkan Yee Shang adalah makanan etnik khas Tionghoa yang sangat identik dengan Imlek.

"Dan ini tidak hanya sekedar hidangan pembuka, namun juga merupakan simbol doa dan harapan. Tentunya harapan ini adalah untuk kita semua,” ujarnya.

Pada malam tahun baru Imlek tanggal 21 Januari 2023, Hotel Mercure dan ibis Pontianak City Center menyiapkan berbagai promo makanan.

Untuk di ibis ada paket buffet All You Can Eat dengan menu-menu khas Chinese dan berbagai live cooking stall yang dibanderol dengan harga Rp 200.000 nett / pax pukul 6 malam sampai selesai.

Salah satu live stall nya yaitu Hainanese Rice Chicken, Yee Sang dan beragam menu special lainnya.

Dan tak ketinggalan acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan barongsai, live music dan lucky angpao.

Hotel Mercure pun menyuguhkan paket dinner dengan konsep berbeda yaitu set menu.

Adapun paket yang dijual ada 3 pilihan dengan menu yang berbeda dan dapat dipilih sesuai selera.

Dengan pilihan harga per Meja untuk 6 orang mulai dari Rp 999.000 hingga Rp 2.499.999 nett.

Terdiri dari Chinese Set Menu termasuk Yee Sang Platter, Peking duck dan beragam menu special lainnya.

Dapatkan juga promo menarik menginap di hotel Mercure dan ibis Pontianak untuk 2 malam mulai dari harga Rp 999.999 hingga Rp 1.099.999 nett.

Untuk informasi mengenai paket makan malam dan promo kamar di ibis dapat menghubungi WhatsApp +62 812-5184-5586 (Renny) atau Telepon (0561) 810 7888 dan Mercure dengan WhatsApp +62 857-5018-6887 (Zailani) atau Telepon (0561) 577 888 atau dapat mengunjungi akun resmi instagram @mercurepontianakcitycenter dan @ibispontianakcitycenter.