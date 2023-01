Prediksi Vietnam Vs Indonesia Leg 2 Semifinal Piala AFF 2022 , Jordi Amat Pusingkan Park Hang-seo

IRWAN RISMAWAN / TRIBUNNEWS.COM

Duel Pemain Timnas Indonesia (merah) Asnawi Mangkualam dengan Squad The Golden Star Warriors dalam laga Leg 1 semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia Vs Vietnam Jumat lalu. Cek Prediksi Hasil Vietnam Vs Indonesia di Leg 2 semifinal Piala AFF 2023 yang digelar pada Senin 9 Januari 2023 selengkapnya di artikel ini .