Jadwal Semifinal AFF 2022 Leg 2 Indonesia Vs Vietnam , Shin Tae-yong Optimis Timnas Garuda Menang

Duel Squad Timnas Indonesia Vs Vietnam di Leg 1 semifinal Piala AFF 2022 , di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 6 Januari 2023 lalu. Cek update Jadwal Semifinal AFF 2022 Leg 2 Indonesia Vs Vietnam selengkapnya di artikel ini .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update Jadwal semifinal Piala AFF 2022 Leg 2 .

Dari duel pamungkas Indonesia vs Vietnam .

Pada babak 4 BesarPiala AFF Mitsubishi Electric Cup 2023 .

Dimainkan di My Dinh Stadium , Hanoi - Vietnam , Kick Off Indonesia vs Vietnam Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 ini akan dimainkan pada Senin 9 Januari 2023 besok .

Dengan sepak mula mulai pukul 19.30 WIB .

Pertandingan ini disiarkan di RCTI .

Termasuk di TV Online RCTI + bagi Anda yang hendak menyaksikan Siaran Langsung Indonesia Vs Vietnam Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 ini lewat perangkat gadget masing-masing.

Tentunya link Live Streaming nonton Leg 2 4 Besar AFF Mitsubishi Electric Cup 2023 antara Vietnam Vs Indonesia ini bisa Anda akses di akhir artikel ini .

Jelang duel Super Big Match ini , Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku optimis !

Ia yakin Squad Garuda asuhannya akan bisa meraih kemenangan .

Meski bermain di markas lawan, My Dinh Stadium - Vietnam .

Bukannya tanpa alasan Shin Tae-yong menaruh keyakinan tinggi itu.

Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, pihaknya sudah mengetahui kelemahan Squad The Golden Star Warriors - julukan Timnas Vietnam .

Selain itu, Shin Tae-yong juga amat yakin dengan Squad Garuda asuhannya yang saat ini menurutnya dalam kondisi yang amat baik .