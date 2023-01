Harga BBM Resmi Turun! Cek Harga Pertamax dan Pertalite di Seluruh SPBU Pertamina Mulai Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Harga BBM kini resmi turun di seluruh SPBU Pertamina lengkap dengan daftar terbaru harga Pertamax hingga Pertalite mulai hari ini Rabu 4 Januari 2023.

PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga jual produk-produk Bahan Bakar Minyak BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU).

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, harga BBM terbaru ini berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

"Nanti mulai jam 2 siang hari ini harga Pertamax akan turun dari Rp 13.900 menjadi Rp 12.800," kata Nicke di SPBU Pertamina di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta, Selasa 3 Januari 2022.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mengatakan, untuk produk jenis gasoline (bensin) Pertamax (RON 92) disesuaikan menjadi Rp 12.800 per liter.dari sebelumnya Rp 13.900.

• Update Harga BBM di Provinsi Kalbar Mulai per 3 Januari 2023

Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) disesuaikan menjadi Rp 14.050 per liter turun dari yang sebelumnya Rp 15.200. Lalu untuk Dexlite (CN 51) disesuaikan menjadi Rp 16.150 per liter turun dari sebelumnya Rp 18.300.

Selanjutnya, untuk Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp 16.750 per liter turun dari sebelumnya Rp 18.800.

"Harga baru ini berlaku untuk propinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta," kata Erick.

Di samping itu, Erick mengatakan, melalui mekanisme subsidi dan kompensasi, harga BBM jenis Pertalite tetap sebesar Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.

Ia menjelaskan, bahwa harga BBM non subsidi Pertamax bersifat fluktuatif sehingga dievaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.

Pertamina, kata dia, melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.

“Pada dasarnya, harga BBM non subsidi sudah seyogyanya harga pasar, namun untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir, maka pada kebijakan sebelumnya ketika harga minyak dunia tinggi pemerintah meminta Pertamina untuk tidak menaikan harga," ujarnya.

Terakhir, harga baru BBM per 3 Januari 2022 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

• Cara Dapat QR Code MyPertamina Untuk Pembelian BBM Solar di SPBU Pertamina Desember 2022

Harga Pertalite Tetap Berubsidi