Promo Makanan 2 Januari 2023, Menu Domino Pizza Geprek Bensu JCO Dunkin Donuts Kopi Kenangan Chatime

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak beragam pilihan promo makanan hingga minuman yang bisa dinikmati hari ini Senin 2 Januari 2023.

Ada banyak promo makanan dan minuman dapat menjadi pilihan hemat bersama keluarga tercinta.

Saat ini ada promo makanan dan minuman saat ini adalah promo makanan dominos pizza, promo makanan JCO, promo makanan Geprek Bensu, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo makanan lainnya.

Cek rangkuman beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 2 Januari 2023:

Domino's Pizza

Just Relax & Enjoy your time with 'PAPI DUO+'.

Any 2 Medium Pizza Only 55rb/pizza. BEBAS TUNJUK Topping & Crust* (Pan/Handtossed/Thin Crust).

Dunkin Donuts

Buat yang masih liburan yuk ke DUNKIN’, buat yang udah kembali ngantor, jam istirahat ke DUNKIN’ yuk.

Promo menggunakan DD Card. Kabar gembira untuk pemilik DD Card 2022, masa berlaku diperpanjang hingga 31 Maret 2023.

Geprek Bensu

Selebrasi Tahun Baru Bareng Bensu.

BUY 1 GET 1 Paket Geprek Bensu Ayam Tumbuk, 26,000 aja.

Yuk tahun baruan di Geprek Bensu.. Makan sendiri lebih puas, makan berdua lebih hemat dan seru.