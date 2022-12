DPRD Sambas Dukung Pemerintah Capai Zero ODOL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, di Kota Pontianak, Selasa 27 Desember 2022.

Kunker tersebut dalam rangka memperoleh informasi mengenai pelaksanaan zero ODOL atau Zero Over Dimensions Over Loading.

Rombongan DPRD Kabupaten Sambas dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin SE didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sambas, Trisno SH. Mereka diterima langsung Kadis Perhubungan Kalimantan Barat, Y Anthonius Rawing, dan beberapa pejabat teknis.

"Kita mendapatkan penjelasan teknis, mengapa pentingnya penerapan Zero ODOL kedepannya, dimana banyak manfaat baik bagi semua komponen," ujar Ferdinan Syolihin, Selasa 27 Desember 2022.

Pada prinsipnya, kata Ferdinan, legislatif memberi perhatian penting terkait ODOL. Dia mengatakan dengan konsep Zero ODOL, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap keselamatan dalam berlalu lintas.

"Kita harus paham dulu, apa itu ODOL, dengan paham, kita akan semakin yakin bahwa kita ingin dalam berlalu lintas lebih mengutamakan keselamatan. Sarana jalan yang dibangun Pemerintah, bukan hanya untuk satu jenis kendaraan saja, tetapi semua punya hak yang sama, sehingga keselamatan bersama harus menjadi prioritas," ucap Ferdinan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sambas Trisno SH menambahkan, para pengguna jalan terutama para pengguna kendaraan bermotor harus memperhatikan kelayakan kendaraan. Dia memberikan perhatian pada kendaraan komersial bermuatan agar tidak over atau berlebih, baik dimensi kendaraan maupun muatannya.

"Pencapaian penerapan zero ODOL oleh Pemerintah, harus kita pahami dengan baik, bahwa itu semua untuk kebaikan kita bersama. ODOL banyak sisi kurang baiknya, meningkatkan biaya pemeliharaan kendaraan, bisa mengurangi usia kendaraan, tentunya juga mengancam kenyamanan atau keselamatan para pengguna jalan dan diri kita sendiri," kata Trisno menerangkan. (*)

