Isi Kartu Ucapan Natal 2022, Sambut Perayaan Tahun Baru 2023 yang Penuh Makna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ucapan Natal dan Tahun Baru 2023 menjadi hal yang banyak dicari untuk menyampaikan sukacita.

Meski terlihat sepele, mengirimkan ucapan Natal akan sangat berarti bagi mereka yang merayakannya.

Bagi umat Kristiani, pada tahun 2022 Natal jatuh pada hari Minggu 25 Desember.

Simak ucapan Hari Natal 2022 berikut ini yang bisa dibagikan media sosial.

Mengucapkan natal 2022 dengan yang merayakan lebih indah dengan bahasa Inggris.

Yap, apalagi ucapan dalam bahasa Inggris dilengkapi dengan terjemahan.

Bagi yang merayakan sudah bisa menyimpan ucapan Natal 2022 untuk berbagi dengan umat Kristiani lainnya.

Dirangkum dari Americangreetings.com dan Tinyprints.com, berikut ini ucapan Selamat Natal 2022 yang bisa kamu bagikan di Instagram, Facebook, WhatsApp dan Twitter

1. Merry Christmas! May you get a chance to take in the beauty and true meaning of the season.

Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan makna sebenarnya dari musim ini.

2. Happy Holidays! I hope all of your Christmas wishes come true.

Selamat berlibur! Saya berharap semua keinginan Natal Anda menjadi kenyataan.

3. It’s the most wonderful time of the year!

aIni adalah waktu yang paling indah dan menyenangkan tahun ini!