Total Pendapatan Mariah Carey di Lagu All I Want For Christmas is You Selama 25 Tahun Perayaan Natal

Poster Lagu Mariah Carey All I Want For Christmas is You.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Total pendapatan penyanyi Mariah Carey dari lagu All I Want For Christmas is You yang sudah 25 tahun elalu menempati urutan pertama jelang perayaan Natal tiba.

Pendapatan Mariah Carey setiap bulan Desember tampaknya terus menjadi perhatian.

Hal itu mengingat lagunya "All I Want For Christmas is You," hampir selalu diputar setiap menjelang Natal.

Bahkan setelah lebih dari 25 tahun lagu itu dirilis, "All I Want for Christmas Is You" masih bisa selalu menduduki peringkat pertama Billboard setiap menjelang Natal.

"Saya hanya duduk di sana sendirian pada jam 3 pagi melihat lampu pohon Natal dan benar-benar memahaminya sebagai manusia, karena Anda bekerja sepanjang hidup Anda untuk sesuatu," kata Mariah Carey pada Billboard di tahun 2019 saat berbicara tentang lagu itu.

"Lagu Natal pertama saya yang pernah saya tulis. Bagaimana saya tahu bahwa itu akan menjadi sesuatu setiap tahun? Saya tidak mungkin mengetahuinya," imbuhnya.

Kesuksesan Carey dengan "All I Want for Christmas Is You" semakin mengesankan ketika diketahui bahwa lagu itu ditulisnya hanya dalam 15 menit.

Menurut The Economist, "All I Want for Christmas Is You" dari Carey menghasilkan rata-rata 2,6 juta dolar AS per tahun atau Rp 40 miliar.

Sementara The New York Post menyebutkan angkanya bahkan lebih tinggi sekitar 3 juta dolar AS atau sekitar Rp 46 miliar.

Itu di luar royalti 60 juta dolar AS atau sekitar Rp 935 miliar yang diterima Mariah Carey ketika lagu itu pertama kali dirilis hampir tiga dekade lalu pada 1994.

Muncul di album studio keempatnya, Merry Christmas, lagu itu menjadi sukses global dan menduduki puncak tangga lagu di 26 negara.

Sejak diposting ke channel YouTube resmi Mariah Carey pada tahun 2009, video lagu tersebut telah dilihat sebanyak 748 juta kali.

"All I Want For Christmas is You" juga menjadi salah satu lagu pop Natal modern yang paling banyak di-cover.

Pada tahun 2011, Carey bahkan merekam ulang lagu tersebut sebagai duet dengan Justin Bieber untuk albumnya Under the Mistletoe.