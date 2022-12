Kumpulan Quote Ucapan Selamat Natal 2022 Berbahasa Inggris dan Terjemahannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menyambut Natal dan tahun baru tentu saja akan disambut dengan suka cita di tahun 2022.

Apalagi setelah pemerintah sudah memberi izin untuk acara dan keramaian sehingga dapat berkumpul bersama dan meryakan Natal dengan keluarga tercinta.

Kamu bisa memberikan kata-kata ucapan Selamat Natal secara langsung ataupun melalui pesan singkat.

Setidaknya, dengan menyampaikan kata-kata ucapan selamat Natal, kamu telah berbagi kebahagiaan dengan orang yang merayakan hari besar ini.

Tak usah bingung mencari kata-kata ucapan Selamat Natal.

Berikut ini, Quote Ucapan Selamat Natal 2022 Berbahasa Inggris dan terjemahan

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga Anda merayakan Natal yang ceria dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas… and an amazingly awesome new year!

Selamat merayakan Natal… dan tahun baru yang luar biasa mengagumkan!

3. Hope your Christmas is totally wonderful in every way.

Semoga Natal Anda benar-benar indah dalam segala hal.

4. Wishing you a bright and beautiful season of joy.

Semoga Anda mendapatkan musim kegembiraan yang cerah dan indah.