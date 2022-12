30 Ucapan Natal 2022 Bahasa Inggris dan Indonesia, Pantun untuk Caption IG, FB, WA dan Twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari Raya Natal tahun ini diperingati setiap umat Kristiani pada hari Minggu 25 Desember 2022.

Jangan lupa untuk selalu menebarkan kasih Natal ke sanak saudara dan kawan-kawan tercintamu ya.

Jika sulit bagimu untuk mengucapkannya, kamu bisa menyambaikan lewat kata-kata.

Meski terlihat sepele, mengirimkan ucapan Natal akan sangat berarti bagi mereka yang merayakannya.

Dirangkum dari Americangreetings.com dan Tinyprints.com, berikut ini ucapan Selamat Natal 2022 yang bisa kamu bagikan di Instagram, Facebook, WhatsApp dan Twitter

Ucapan Selamat Natal untuk Keluarga 2022. (KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga kamu mendapatkan Natal yang meriah dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas…and an amazingly awesome new year!

Nikmati Natal kecil yang meriah… dan tahun baru yang luar biasa!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.

Mengenal orang-orang sepertimu menjadikan waktu khusus tahun ini semakin cerah.

4. Hope your Christmas is totally wonderful in every way.

Semoga Natalmu benar-benar indah dalam segala hal.

5. Wishing you a bright and beautiful season of joy.