Kumpulan Quotes Natal 2022! Kutipan Kata Bijak Menyentuh Hati di Hari Kelahiran Yesus Kristus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kumpulan quotes Natal 2022 berikut bisa menjadi pilihan untuk mengungkapkan perasaan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus.

Kalimat quotes merupakan sebuah Kutipan kata bijak yang memiliki makna mendalam.

Makna mendalam ini sangat cocok untuk menambah sukacita Natal di hati setiap orang.

Berikan kesan indah yang menyentuh hati lewat quotes Natal 2022.

Natal yang merupakan hari besar keagamaan umat Katolik dan Kristen menjadi perayaan penting setiap tahun.

• Contoh 14 Pantun Natal Bahasa Dayak Kanayatn

Kumpulan quotes Natal 2022 ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Kamu bisa memilih kumpulan quotes Natal 2022 yang telah dirangkum tribunpontianak.co.id dari beragam sumber.

1. “He who has not Christmas in his heart will never find it under a tree.” — Roy L. Smith

Dia yang tidak merasakan Natal di hatinya tidak akan pernah menemukannya di bawah pohon.

2. “There has to be at least one day of the year to remind us that we’re here for something else besides ourselves.” — Eric Sevareid

Setidaknya ada satu hari dalam setahun untuk mengingatkan, kita di sini untuk sesuatu yang lain di luar diri sendiri.

3. “It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air.” — W.T. Ellis

Hari ini adalah Natal di hati yang menciptakan suasana Natal di kehidupan.

4. “Every gift which is given, even though it be small, is in reality great, if it is given with affection.” — Pindar