Upaya Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, PT HKI Kerja Sama Dengan UNTAN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - PT Hutan Ketapang Industri (HKI) melakukan kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation of Arrangements (IA) dengan Universitas Tanjungpura dan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Selasa 6 Desember 2022.

Kegiatan ini turut dihadiri para Civitas Akademika, BEM, Dosen dan para Dekan Fakultas yang ada di Universitas Tanjungpura.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Pepep Permadi selaku Direktur Operasional PT HKI dalam sambutannya menyampaikan bahwa PT HKI merupakan anak perusahaan Sampoerna Agro Group yang bergerak di bidang kehutanan atau Hutan Tanaman Industri dengan tanaman pokok Karet.

PT HKI telah mendapat ijin pengelolaan berdasarkan SK.663/Menhut-II/2011 dengan konsesi seluas ± 97.891,38 ha.

Saat ini, PT HKI mengelola tanaman karet yang telah ditanam sejak tahun 2012 seluas 22.626 ha dengan berkomitmen tinggi terhadap pengelolaan yang berkelanjutan baik aspek lingkungan, sosial dan juga ekonomi.

Dalam upaya mempertahankan komitmen pengelolaan hutan yang berkelanjutan tersebut, PT HKI mengikuti berbagai jenis sertifikasi pengelolaan hutan baik standar Nasional maupun Internasional dengan kategori yang wajib sesuai peraturan pemerintah maupun sukarela.

Baca juga: Kapolres Ketapang Yani Permana Berikan Penghargaan kepada 4 Personel yang Berprestasi

“Perusahaan sudah melakukan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab, termasuk pengelolaan kawasan konservasi dan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, setiap aspek di dalamnya masih terus berbenah untuk perbaikan yang berkelanjutan," kata Pepep.

Salah satu upaya pengelolaan yang bisa dilakukan, lanjut Pepep, adalah kerja sama penelitian dengan pihak akademisi.

Kerja sama ini didasari dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah dan dasar ilmu pengetahuan yaitu dengan memberi ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada para akademisi.

“PT HKI akan kembali melanjutkan kontribusi di dunia pendidikan melalui pembaharuan kerjas ama dengan Untan. Bukan hanya tingkat Fakultas Kehutanan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam saja, seperti yang sudah berjalan baik selama ini, namun akan diperluas sampai tingkat atau ruang lingkup Universitas," tambahnya.

Selaku Senior Manager Sustainability James Simatupang S. Hut dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa upaya pengelolaan hutan berkelanjutan

Pada tahun 2016, PT HKI sudah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai baik.

Tahun 2019 HKI juga sudah memperoleh sertifikat Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Depnaker dengan kategori Bendera Emas.

Tahun 2019 PT HKI juga sudah mendapatkan Sertifikasi International Finance Corporation dari World Bank.